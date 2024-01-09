ЗСУ знищили за добу понад 800 окупантів РФ та 5 танків — зведення Генштабу

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 365 990 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 820 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків - 6036 (+5) од.;

бойових броньованих машин - 11 203 (+9) од.;

артилерійських систем - 8672 (+6) од.;

РСЗВ - 954 (+1) од.;

засоби ППО - 638 од.;

літаків - 329 од.;

вертольотів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6823 (+1) од.;

крилаті ракети - 1805 (+18) од.;

кораблі/катери - 23 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 11 552 (+10) од.;

спеціальна техніка -1333 (+5) од.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 2 атаки окупантів східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українці відбили 2 атаки противника в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 3 атаки росіян поблизу Авдіївки, Сєверного, Тоненького та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 12 атак.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак росіян південніше Червоного, західніше Вербового та північніше Новопрокопівки.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські захисники продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби росіяни здійснили 12 безуспішних штурмових дії на позиції Сил оборони.