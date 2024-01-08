На Авдіївському напрямку українським захисникам здалася в полон чергова група російських окупантів. Військові ЗСУ очікують, що найближчими днями, зокрема через погіршення погодних умов, такі випадки продовжаться.
У ЗСУ розкрили черговий випадок групової здачі росіян в полон
За словами спікера, загалом за місяць таких випадків назбиралося близько сотні.
Він пояснив, що російські інтервенти здаються на цьому відтінку фронту здебільшого через небажання продовжувати бойові дії у разі небезпеки для себе. Зокрема, коли бійці ЗСУ "зненацька їх застають, і вони просто не чинять опору".
Яка ситуація довкола Авдіївки
Представник Сил оборони Таврійського напрямку зазначив, що російські загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Вже 8 січня бійцями ЗСУ було відбито три спроби в районах Авдіївки, Сєверного і Тоненького, і ще 14 - біля Первомайського і Невельського.
Разом з тим полковник розказав, що ворог дещо знизив артилерійські обстріли з понад тисячі позавчора до 617 за минулу добу.
Також зменшилася кількість ворожих штурмів Авдіївки. Якщо раніше було 50-60 штурмів за день, то зараз окупанти провели лише 25, поінформував він.
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