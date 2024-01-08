На Авдіївському напрямку українським захисникам здалася в полон чергова група російських окупантів. Військові ЗСУ очікують, що найближчими днями, зокрема через погіршення погодних умов, такі випадки продовжаться.

У ЗСУ розкрили черговий випадок групової здачі росіян в полон

Вчора знову близько десяти загарбників здалися в полон. Як і добу перед тим, - зауважив речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун. Поширити

За словами спікера, загалом за місяць таких випадків назбиралося близько сотні.

І зараз у зв'язку з морозами ми очікуємо, що їх буде набагато більше, тому що досить важко утриматися в полі з таким екіпіруванням, яке у більшості російських військовослужбовців, - розповів Штупун. Поширити

Він пояснив, що російські інтервенти здаються на цьому відтінку фронту здебільшого через небажання продовжувати бойові дії у разі небезпеки для себе. Зокрема, коли бійці ЗСУ "зненацька їх застають, і вони просто не чинять опору".

Яка ситуація довкола Авдіївки

Представник Сил оборони Таврійського напрямку зазначив, що російські загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Вже 8 січня бійцями ЗСУ було відбито три спроби в районах Авдіївки, Сєверного і Тоненького, і ще 14 - біля Первомайського і Невельського.

Разом з тим полковник розказав, що ворог дещо знизив артилерійські обстріли з понад тисячі позавчора до 617 за минулу добу.

Ми це пов'язуємо з погодними умовами, тому що не в тому об'ємі можуть працювати беспілотники, - каже Штупун. Поширити

Також зменшилася кількість ворожих штурмів Авдіївки. Якщо раніше було 50-60 штурмів за день, то зараз окупанти провели лише 25, поінформував він.