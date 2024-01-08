На Авдеевском направлении украинским защитникам сдалась в плен очередная группа российских окупантов. Военные ВСУ ожидают, что в ближайшие дни, в частности, из-за ухудшения погодных условий, такие случаи продолжатся.

В ВСУ раскрыли очередной случай групповой сдачи россиян в плен

Вчера снова около десяти захватчиков сдались в плен. Как и сутки перед тем, - заметил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун. Поделиться

По словам спикера, всего за месяц таких случаев скопилось около сотни.

И сейчас в связи с морозами мы ожидаем, что их будет гораздо больше, потому что достаточно трудно удержаться в поле с такой экипировкой, какая у большинства российских военнослужащих, – рассказал Штупун. Поделиться

Он пояснил, что российские интервенты кажутся на этом оттенке фронта в основном из-за нежелания продолжать боевые действия в случае опасности для себя. В частности, когда бойцы ВСУ "вдруг их застают, и они просто не сопротивляются".

Какая ситуация вокруг Авдеевки

Представитель Сил обороны Таврического направления отметил, что российские захватчики не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Уже 8 января бойцами ВСУ были отбиты три попытки в районах Авдеевки, Северного и Тоненького, и еще 14 - возле Первомайского и Невельского.

Вместе с тем полковник рассказал, что враг несколько снизил артиллерийские обстрелы с более чем тысячи позавчера до 617 за минувшие сутки.

Мы это связываем с погодными условиями, потому что не в том объеме могут работать беспилотники, – говорит Штупун. Поделиться

Также уменьшилось количество вражеских штурмов Авдеевки. Если раньше было 50-60 штурмов в день, то сейчас оккупанты провели всего 25, проинформировал он.