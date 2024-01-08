На Авдеевском направлении украинским защитникам сдалась в плен очередная группа российских окупантов. Военные ВСУ ожидают, что в ближайшие дни, в частности, из-за ухудшения погодных условий, такие случаи продолжатся.
В ВСУ раскрыли очередной случай групповой сдачи россиян в плен
По словам спикера, всего за месяц таких случаев скопилось около сотни.
Он пояснил, что российские интервенты кажутся на этом оттенке фронта в основном из-за нежелания продолжать боевые действия в случае опасности для себя. В частности, когда бойцы ВСУ "вдруг их застают, и они просто не сопротивляются".
Какая ситуация вокруг Авдеевки
Представитель Сил обороны Таврического направления отметил, что российские захватчики не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Уже 8 января бойцами ВСУ были отбиты три попытки в районах Авдеевки, Северного и Тоненького, и еще 14 - возле Первомайского и Невельского.
Вместе с тем полковник рассказал, что враг несколько снизил артиллерийские обстрелы с более чем тысячи позавчера до 617 за минувшие сутки.
Также уменьшилось количество вражеских штурмов Авдеевки. Если раньше было 50-60 штурмов в день, то сейчас оккупанты провели всего 25, проинформировал он.
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