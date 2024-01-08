В ВСУ раскрыли очередной случай групповой сдачи россиян в плен
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ раскрыли очередной случай групповой сдачи россиян в плен

ВСУ
Читати українською

На Авдеевском направлении украинским защитникам сдалась в плен очередная группа российских окупантов. Военные ВСУ ожидают, что в ближайшие дни, в частности, из-за ухудшения погодных условий, такие случаи продолжатся.

В ВСУ раскрыли очередной случай групповой сдачи россиян в плен

Вчера снова около десяти захватчиков сдались в плен. Как и сутки перед тем, - заметил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

По словам спикера, всего за месяц таких случаев скопилось около сотни.

И сейчас в связи с морозами мы ожидаем, что их будет гораздо больше, потому что достаточно трудно удержаться в поле с такой экипировкой, какая у большинства российских военнослужащих, – рассказал Штупун.

Он пояснил, что российские интервенты кажутся на этом оттенке фронта в основном из-за нежелания продолжать боевые действия в случае опасности для себя. В частности, когда бойцы ВСУ "вдруг их застают, и они просто не сопротивляются".

Какая ситуация вокруг Авдеевки

Представитель Сил обороны Таврического направления отметил, что российские захватчики не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Уже 8 января бойцами ВСУ были отбиты три попытки в районах Авдеевки, Северного и Тоненького, и еще 14 - возле Первомайского и Невельского.

Вместе с тем полковник рассказал, что враг несколько снизил артиллерийские обстрелы с более чем тысячи позавчера до 617 за минувшие сутки.

Мы это связываем с погодными условиями, потому что не в том объеме могут работать беспилотники, – говорит Штупун.

Также уменьшилось количество вражеских штурмов Авдеевки. Если раньше было 50-60 штурмов в день, то сейчас оккупанты провели всего 25, проинформировал он.

Но враг продолжает активно наносить авиаудары управляемыми авиационными бомбами, и зафиксирован 31 такой случай, - добавил полковник.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
3 мая эпицентром огневого противостояния на Донбассе стала Авдеевка - штаб АТО
3 мая эпицентром огневого противостояния на Донбассе стала Авдеевка - штаб АТО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авдеевка в огне. Тысячи военных армии РФ штурмуют позиции ВСУ
Бои под Авдеевкой
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как Авдеевка связана с президентскими выборами в РФ – объяснение ГУР
Военный ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.