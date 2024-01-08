ЗСУ ліквідували сотні солдатів РФ та відбили 35 атак ворога — зведення Генштабу
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували сотні солдатів РФ та відбили 35 атак ворога — зведення Генштабу

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом 7 січня на фронті було зафіксовано 35 бойових зіткнень між українськими воїнами та російськими загарбниками.

Генштаб ЗСУ описав ситуацію на фронті 7-8 січня

Загалом армія РФ завдала 11 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснила 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських воїнів та мирних містах.

На Куп’янському напрямку бійці ЗСУ успішно відбили 2 атаки російських загарбників в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку українськими захисниками було відбито 4 атаки ворога східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 6 атак противника поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку вдалося відбити 3 атаки солдатів РФ.

На Шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку наші воїни змогли відбити атаку противника західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії на позиції Сил оборони.

Окрім того, повідомляється, що українська авіація завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу армії РФ.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів та 2 артилерійські засоби противника.

Втрати армії РФ станом на 8 січня

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 365 170 (+440) осіб,

  • танків − 6 031 (+9) од,

  • бойових броньованих машин − 11 194 (+14) од,

  • артилерійських систем − 8 666 (+13) од,

  • РСЗВ − 953 (+2) од,

  • засобів ППО − 638 (+1) од,

  • літаків − 329 (+0) од,

  • гелікоптерів − 324 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 822 (+11) од,

  • крилатих ракет − 1787 (+1) од,

  • кораблів/катерів − 23 (+0) од,

  • підводних човнів − 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн − 11 542 (+19) од,

  • спеціальної техніки − 1 328 (+1) од.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Яка мета удару ЗСУ по пункту управління в Криму — відповідь Гуменюк
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ уразили пункт управління, склад БК та артзасіб армії РФ — зведення Генштабу
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський оголосив нагальні потреби ЗСУ на фронті та назвав ключ до перемоги
Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм