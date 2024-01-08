Протягом 7 січня на фронті було зафіксовано 35 бойових зіткнень між українськими воїнами та російськими загарбниками.

Генштаб ЗСУ описав ситуацію на фронті 7-8 січня

Загалом армія РФ завдала 11 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснила 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських воїнів та мирних містах.

На Куп’янському напрямку бійці ЗСУ успішно відбили 2 атаки російських загарбників в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку українськими захисниками було відбито 4 атаки ворога східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 6 атак противника поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Поширити

На Мар’їнському напрямку вдалося відбити 3 атаки солдатів РФ.

На Шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку наші воїни змогли відбити атаку противника західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії на позиції Сил оборони. Поширити

Окрім того, повідомляється, що українська авіація завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу армії РФ.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів та 2 артилерійські засоби противника.

Втрати армії РФ станом на 8 січня

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.24 орієнтовно склали: