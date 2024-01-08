Протягом 7 січня на фронті було зафіксовано 35 бойових зіткнень між українськими воїнами та російськими загарбниками.
Генштаб ЗСУ описав ситуацію на фронті 7-8 січня
Загалом армія РФ завдала 11 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснила 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських воїнів та мирних містах.
На Куп’янському напрямку бійці ЗСУ успішно відбили 2 атаки російських загарбників в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.
На Лиманському напрямку українськими захисниками було відбито 4 атаки ворога східніше Тернів Донецької області.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
На Мар’їнському напрямку вдалося відбити 3 атаки солдатів РФ.
На Шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.
На Запорізькому напрямку наші воїни змогли відбити атаку противника західніше Вербового Запорізької області.
Окрім того, повідомляється, що українська авіація завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу армії РФ.
Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів та 2 артилерійські засоби противника.
Втрати армії РФ станом на 8 січня
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.24 орієнтовно склали:
особового складу − близько 365 170 (+440) осіб,
танків − 6 031 (+9) од,
бойових броньованих машин − 11 194 (+14) од,
артилерійських систем − 8 666 (+13) од,
РСЗВ − 953 (+2) од,
засобів ППО − 638 (+1) од,
літаків − 329 (+0) од,
гелікоптерів − 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 822 (+11) од,
крилатих ракет − 1787 (+1) од,
кораблів/катерів − 23 (+0) од,
підводних човнів − 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 11 542 (+19) од,
спеціальної техніки − 1 328 (+1) од.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-