ВСУ ликвидировали сотни солдат РФ и отразили 35 атак врага — сводка Генштаба

В течение 7 января на фронте было зафиксировано 35 боевых столкновений между украинскими воинами и российскими захватчиками.

Генштаб ВСУ описал ситуацию на фронте 7-8 января

В общей сложности армия РФ нанесла 11 ракетных и 69 авиационных ударов, совершила 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских воинов и мирным городам.

На Купянском направлении бойцы ВСУ успешно отразили 2 атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении украинскими защитниками были отбиты 4 атаки врага восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 3 атаки противника у Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 6 атак противника вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области. Поделиться

На Марьинском направлении удалось отразить 3 атаки солдат РФ.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении наши воины смогли отразить атаку противника западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия на позиции Сил обороны. Поделиться

Кроме того, сообщается, что украинская авиация нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава армии РФ.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов и 2 артиллерийских средства противника.

Потери армии РФ по состоянию на 8 января

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.24 ориентировочно составили: