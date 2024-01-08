ВСУ ликвидировали сотни солдат РФ и отразили 35 атак врага — сводка Генштаба

В течение 7 января на фронте было зафиксировано 35 боевых столкновений между украинскими воинами и российскими захватчиками.
Генштаб ВСУ описал ситуацию на фронте 7-8 января
В общей сложности армия РФ нанесла 11 ракетных и 69 авиационных ударов, совершила 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских воинов и мирным городам.
На Купянском направлении бойцы ВСУ успешно отразили 2 атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.
На Лиманском направлении украинскими защитниками были отбиты 4 атаки врага восточнее Тернов Донецкой области.
На Бахмутском направлении украинские воины отразили 3 атаки противника у Клещиевки и Андреевки Донецкой области.
На Марьинском направлении удалось отразить 3 атаки солдат РФ.
На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.
На Запорожском направлении наши воины смогли отразить атаку противника западнее Вербового Запорожской области.
Кроме того, сообщается, что украинская авиация нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава армии РФ.
Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов и 2 артиллерийских средства противника.
Потери армии РФ по состоянию на 8 января
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.24 ориентировочно составили:
личного состава – около 365 170 (+440) человек,
танков − 6 031 (+9) ед,
боевых бронированных машин − 11 194 (+14) ед,
артиллерийских систем - 8 666 (+13) ед,
РСЗО − 953 (+2) ед,
средств ПВО − 638 (+1) ед,
самолетов − 329 (+0) ед,
вертолетов − 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 822 (+11) ед,
крылатых ракет − 1787 (+1) ед,
кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
подлодок − 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн − 11 542 (+19) ед,
специальной техники – 1 328 (+1) ед.
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