ЗСУ відбили російські атаки на 5 напрямках та знищили 2 склади боєприпасів — зведення Генштабу

За останню добу між російськими та українськими військами відбулося 55 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Зведення Генштабу ЗСУ 8 січня

Генштаб ЗСУ повідомляє, що українські підрозділи ракетних військ уразили 2 склади боєприпасів противника.

Росіяни активно застосовують оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу “FPV”, проводять штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень. Загалом протягом доби ворог завдав 55 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Поширити

Обстановка на сході та півдні України

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 5 атак біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбито атаку ворога східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога в районах Авдіївки, Сєверного, Тоненького та ще 14 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати противника неподалік Новомихайлівки Донецької області, де ворог 7 разів безуспішно намагався прорвати оборону.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника південніше Червоного, західніше Вербового та північніше Новопрокопівки Запорізької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Херсонському напрямку Сили оборони відбили 9 штурмових дій на лівобережжі Дніпра. Українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.