ЗСУ відбили російські атаки на 5 напрямках та знищили 2 склади боєприпасів — зведення Генштабу

За останню добу між російськими та українськими військами відбулося 55 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.
Зведення Генштабу ЗСУ 8 січня
Генштаб ЗСУ повідомляє, що українські підрозділи ракетних військ уразили 2 склади боєприпасів противника.
Росіяни активно застосовують оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу “FPV”, проводять штурмові дії за підтримки бронетехніки.
Обстановка на сході та півдні України
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 5 атак біля Синьківки Харківської області.
На Лиманському напрямку ЗСУ відбито атаку ворога східніше Тернів Донецької області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога в районах Авдіївки, Сєверного, Тоненького та ще 14 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати противника неподалік Новомихайлівки Донецької області, де ворог 7 разів безуспішно намагався прорвати оборону.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника південніше Червоного, західніше Вербового та північніше Новопрокопівки Запорізької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.
На Херсонському напрямку Сили оборони відбили 9 штурмових дій на лівобережжі Дніпра. Українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.
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