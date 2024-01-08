ВСУ отразили российские атаки на 5 направлениях и уничтожили 2 склада боеприпасов — сводка Генштаба

За последние сутки между российскими и украинскими войсками произошло 55 боевых столкновений. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Сводка Генштаба ВСУ 8 января

Генштаб ВСУ сообщает, что украинские подразделения ракетных войск поразили 2 склада боеприпасов противника.

Россияне активно применяют оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводят штурмовые действия при поддержке бронетехники.

В течение суток произошло 55 боевых столкновений. Всего за сутки враг нанес 55 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Поделиться

Обстановка на востоке и юге Украины

На Купянском направлении Силы обороны отразили 5 атак возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отражена атака врага восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 2 атаки противника вблизи Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага в районах Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 14 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать противника недалеко от Новомихайловки Донецкой области, где враг 7 раз безуспешно пытался прорвать оборону.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника южнее Красного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки Запорожской области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Херсонском направлении Силы обороны отразили 9 штурмовых действий на левобережье Днепра. Украинские воины и дальше удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.