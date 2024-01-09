ВСУ уничтожили за сутки более 800 оккупантов РФ и 5 танков – сводка Генштаба

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 365 990 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 820 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков – 6036 (+5) ед.;

боевых бронированных машин – 11 203 (+9) ед.;

артиллерийских систем – 8672 (+6) ед.;

РСЗО – 954 (+1) ед.;

средства ПВО – 638 ед.;

самолетов – 329 ед.;

вертолетов – 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6823 (+1) ед.;

крылатые ракеты – 1805 (+18) ед.;

корабли/катера - 23 ед;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 11 552 (+10) ед;

специальная техника -1333 (+5) ед.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 5 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 2 атаки кафиров восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинцы отразили 2 атаки противника в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 3 атаки россиян вблизи Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 15 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать захватчиков в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отразили 12 атак.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак россиян южнее Красного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки россияне совершили 12 безуспешных штурмовых действия на позиции Сил обороны.