Шпигував для ФСБ за ешелонами ЗСУ. СБУ затримала посадовця Укрзалізниці

Фігурант справи був дистанційно завербований ФСБ влітку цього року. У поле зору російської спецслужби він потрапив через свою деструктивну активність у прокремлівських Телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію РФ. Тож став розвідувати для ворога інформацію про перевезення озброєння залізницею на Дніпропетровщині.

СБУ затримала агента ФСБ у Дніпропетровській області – шпигував за військовими потягами

За наявними даними, розвідінформація від зрадника потрібна була окупантам для підготовки повітряних ударів по залізничних об’єктах регіону. Таким чином загарбники сподівались порушити логістику постачання озброєння та боєприпасів для ЗСУ.

Про це Служба безпеки України повідомила у Facebook.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили ворожого агента, задокументували злочинні дії і затримали його у власному помешканні.

Як встановило розслідування, фігурант був дистанційно завербований ФСБ влітку цього року через свою деструктивну активність у прокремлівських Телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію рф. Для комунікації з ФСБ агент використовував анонімний чат у популярному месенджері.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено мобільні телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ, – йдеться у повідомленні. Поширити

Контррозвідка Служби безпеки провела спецоперацію у Дніпрі, в результаті якої затримала ще одного агента фсб. Ним виявився посадовець однієї із вузлових станцій Укрзалізниці.

За вказівкою агресора він збирав інформацію про залізничні маршрути, якими переправляють військову техніку ЗСУ.

Крім того, фігуранта цікавили розвіддані про кількість і тип озброєння, яке доставляють залізним сполученням.

Для цього російський агент фіксував місце і час проходження військових ешелонів, а також намагався дізнатися про їх маршрут із зупинками та пунктами призначення.

Насамперед, зловмисник намагався отримати максимум інформації щодо переправлення на фронт бойових машин «Бредлі» та танків «Леопард».

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування. Зраднику загрожує довічне ув’язнення.

Затримано коригувальника ракетного удару по Запоріжжю

СБУ зазначає, що затриманий - місцевий житель, представник запорізького «клубу воєнної реконструкції», який об’єднує поціновувачів відтворення історичних подій, у тому числі воєнних баталій.

У середині жовтня 2023 року його завербувала ФСБ для проведення підривної діяльності у місті.

Затриманий обрав собі псевдонім «Палестинець» та створив анонімний чат у месенджері. Там він сформував власну групу інформаторів, до якої включив 4-х місцевих жителів, зокрема й своїх родичів.

Група розвідувала місця базування Сил оборони на території Запоріжжя, а також передавали геолокації житлової інфраструктури та промислових об’єктів.