Агент ФСБ Скіф отримав тюремний термін за підривну діяльність на Одещині

Агент ФСБ з оперативним псевдонімом “Скіф” формував власну мережу інформаторів в Одеській області. Знаходився зрадник у ”ПМР", звідки його змогли “виманити” співробітники СБУ. Наразі російського посіпаку засуджено до реального терміну перебування у в'язниці.

Агент ФСБ з Одещини потрапив за грати

Агент Федеральної служби безпеки Росії був засуджений до 15 років в'язниці за протиправну діяльність в Україні.

Про це повідомляє Служба безпеки України. у Facebook.

Як встановило слідство, засудженим є житель Одещини, який на початку 90-х виїхав до Молдови, де брав участь у бойових діях на боці так званої "ПМР".

Потім у складі російського спецназу "Едельвейс" воював у Дагестані та Чечні. У 2014 році зрадник прибув до Одеси для здійснення масових заворушень на користь РФ, за що був оголошений у розшук українськими правоохоронцями.

Аби уникнути правосуддя, фігурант утік до невизнаного Придністров'я, де 2019 року для виконання завдань ФСБ був завербований двома представниками її місцевої "філії".

Агент ФСБ вербував співробітницю СБУ

Агент ФСБ з оперативним псевдонімом "Скіф” формував власну мережу інформаторів в Одеській області. До складу ворожої групи він намагався залучити місцевих представників силових відомств.

За задумом ФСБ вони мали передавати російській спецслужбі розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на півдні України, – пише СБУ. Поширити

На початку жовтня цього року контррозвідка Служби безпеки розробила оперативну комбінацію і вивела "Скіфа" з території невизнаного Придністров'я. Тоді за сценарієм української спецслужби російський агент приїхав в Одеську область для того, щоб особисто завербувати співробітницю СБУ.

Контррозвідники Служби безпеки задокументували кожен епізод злочинної діяльності фігуранта та затримати його на території регіону.

На підставі зібраних доказів суд визнав російського агента "Скіфа" винним за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років в'язниці.

Агента ФСБ засуджено за шпигунство

Житель Харкова, який працював на Федеральну службу безпеки РФ, отримав 15 років тюрми. Він готував диверсії проти українських льотчиків та командирів.

Про це повідомила Служба безпеки України у Facebook.

За інформацією СБУ, мешканець Харкова стежив за військовослужбовцями Сил оборони у Харківській області.

У зоні особливої уваги зловмисника перебували військові льотчики, командири спецпідрозділів ЗСУ та співробітники Служби безпеки, – уточнюють правоохоронці. Поширити

Чоловік намагався встановити місця тимчасової дислокації та проживання українських захисників, а також маршрути їхнього пересування на власних автомобілях. Крім цього, він намагався виявити підприємства оборонно-промислового комплексу в регіоні.

Такі дані росіяни хотіли використати для підготовки серії диверсій проти українських захисників та на оборонних заводах.