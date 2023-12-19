Агент ФСБ Скиф получил тюремный срок за подрывную деятельность в Одесской области

Агент ФСБ с оперативным псевдонимом "Скиф" формировал собственную сеть информаторов в Одесской области. Находился предатель в ”ПМР”, откуда его смогли “выманить” сотрудники СБУ. Сейчас российский приспешник приговорен к реальному сроку пребывания в тюрьме.

Агент ФСБ из Одещины попал за решетку

Агент Федеральной службы безопасности России был приговорен к 15 годам тюрьмы за противоправную деятельность в Украине.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. в Facebook.

Как установило следствие, осужден житель Одесщины, который в начале 90-х выехал в Молдову, где участвовал в боевых действиях на стороне так называемой "ПМР".

Затем в составе российского спецназа "Эдельвейс" воевал в Дагестане и Чечне. В 2014 году изменник прибыл в Одессу для осуществления массовых беспорядков в пользу РФ, за что был объявлен в розыск украинскими стражами порядка.

Чтобы избежать правосудия, фигурант сбежал в непризнанное Приднестровье, где в 2019 году для выполнения задач ФСБ был завербован двумя представителями его местного "филиала".

Агент ФСБ вербовал сотрудницу СБУ

Агент ФСБ с оперативным псевдонимом "Скиф" формировал собственную сеть информаторов в Одесской области. В состав вражеской группы он пытался привлечь местных представителей силовых ведомств.

По задумке ФСБ, они должны были передавать российской спецслужбе разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны на юге Украины, – пишет СБУ. Поделиться

В начале октября контрразведка Службы безопасности разработала оперативную комбинацию и вывела "Скифа" с территории непризнанного Приднестровья. Тогда по сценарию украинской спецслужбы российский агент приехал в Одесскую область для того, чтобы лично завербовать сотрудницу СБУ.

Контрразведчики Службы безопасности задокументировали каждый эпизод преступной деятельности фигуранта и задержали его на территории региона.

На основании собранных доказательств суд признал российского агента "Скифа" виновным по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. По материалам СБУ суд назначил ему 15 лет тюрьмы.

Агент ФСБ осужден за шпионаж

Житель Харькова, работавший на Федеральную службу безопасности РФ, получил 15 лет тюрьмы. Он готовил диверсии против украинских лётчиков и командиров.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Facebook.

По информации СБУ, житель Харькова следил за военнослужащими сил обороны в Харьковской области.

В зоне особого внимания злоумышленника находились военные летчики, командиры спецподразделений ВСУ и сотрудники Службы безопасности, – уточняют правоохранители. Поделиться

Мужчина пытался установить места временной дислокации и проживания украинских защитников, а также маршруты их передвижения на своих автомобилях. Кроме того, он пытался выявить предприятия оборонно-промышленного комплекса в регионе.

Такие данные россияне хотели использовать для подготовки серии диверсий против украинских защитников и оборонных заводов.