Шпионил для ФСБ за эшелонами ВСУ. СБУ задержала чиновника "Укрзалізниці"

Фигурант дела был дистанционно завербован ФСБ летом этого года. В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своей деструктивной активности в прокремлевских телеграмм-каналах, где одобрял вооруженную агрессию РФ. Поэтому стал разведывать для врага информацию о перевозке вооружения по железной дороге на Днепропетровщине.
СБУ задержала агента ФСБ в Днепропетровской области – шпионил за военными поездами
По имеющимся данным, развединформация от предателя требовалась оккупантам для подготовки воздушных ударов по железнодорожным объектам региона. Таким образом, захватчики надеялись нарушить логистику поставок вооружения и боеприпасов для ВСУ.
Об этом Служба безопасности Украины сообщила в Facebook.
Сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили вражеского агента, задокументировали преступные действия и задержали его в собственном доме.
Как установило расследование, фигурант был дистанционно завербован ФСБ летом этого года из-за своей деструктивной активности в прокремлевских Телеграмм-каналах, где одобрял вооруженную агрессию России. Для коммуникации с ФСБ агент использовал анонимный чат в популярном мессенджере.
Контрразведка Службы безопасности провела спецоперацию в Днепре, в результате которой задержали еще одного агента ФСБ. Им оказался чиновник одной из узловых станций Укрзализныци.
По указанию агрессора он собирал информацию о железнодорожных маршрутах, по которым переправляют военную технику ВСУ.
Кроме того, фигуранта интересовали разведданные о количестве и типе вооружения, доставляемого железным сообщением.
Для этого российский агент фиксировал место и время прохождения военных эшелонов, а также пытался узнать их маршрут с остановками и пунктами назначения.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование. Предателю грозит пожизненное заключение.
Задержан корректировщик ракетного удара по Запорожью
СБУ отмечает, что задержанный – местный житель, представитель запорожского «клуба военной реконструкции», объединяющий ценителей воспроизведения исторических событий, в том числе военных баталий.
В середине октября 2023 года его завербовала ФСБ для подрывной деятельности в городе.
Задержанный выбрал псевдоним «Палестинец» и создал анонимный чат в мессенджере. Там он сформировал собственную группу информаторов, в которую включил 4 местных жителей, в том числе и своих родственников.
Группа разведывала места базирования сил обороны на территории Запорожья, а также передавали геолокации жилищной инфраструктуры и промышленных объектов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-