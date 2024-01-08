Шпионил для ФСБ за эшелонами ВСУ. СБУ задержала чиновника "Укрзалізниці"

Фигурант дела был дистанционно завербован ФСБ летом этого года. В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своей деструктивной активности в прокремлевских телеграмм-каналах, где одобрял вооруженную агрессию РФ. Поэтому стал разведывать для врага информацию о перевозке вооружения по железной дороге на Днепропетровщине.

СБУ задержала агента ФСБ в Днепропетровской области – шпионил за военными поездами

По имеющимся данным, развединформация от предателя требовалась оккупантам для подготовки воздушных ударов по железнодорожным объектам региона. Таким образом, захватчики надеялись нарушить логистику поставок вооружения и боеприпасов для ВСУ.

Об этом Служба безопасности Украины сообщила в Facebook.

Сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили вражеского агента, задокументировали преступные действия и задержали его в собственном доме.

Как установило расследование, фигурант был дистанционно завербован ФСБ летом этого года из-за своей деструктивной активности в прокремлевских Телеграмм-каналах, где одобрял вооруженную агрессию России. Для коммуникации с ФСБ агент использовал анонимный чат в популярном мессенджере.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого изъяты мобильные телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ, –говорится в сообщении. Поделиться

Контрразведка Службы безопасности провела спецоперацию в Днепре, в результате которой задержали еще одного агента ФСБ. Им оказался чиновник одной из узловых станций Укрзализныци.

По указанию агрессора он собирал информацию о железнодорожных маршрутах, по которым переправляют военную технику ВСУ.

Кроме того, фигуранта интересовали разведданные о количестве и типе вооружения, доставляемого железным сообщением.

Для этого российский агент фиксировал место и время прохождения военных эшелонов, а также пытался узнать их маршрут с остановками и пунктами назначения.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование. Предателю грозит пожизненное заключение.

Задержан корректировщик ракетного удара по Запорожью

СБУ отмечает, что задержанный – местный житель, представитель запорожского «клуба военной реконструкции», объединяющий ценителей воспроизведения исторических событий, в том числе военных баталий.

В середине октября 2023 года его завербовала ФСБ для подрывной деятельности в городе.

Задержанный выбрал псевдоним «Палестинец» и создал анонимный чат в мессенджере. Там он сформировал собственную группу информаторов, в которую включил 4 местных жителей, в том числе и своих родственников.

Группа разведывала места базирования сил обороны на территории Запорожья, а также передавали геолокации жилищной инфраструктуры и промышленных объектов.