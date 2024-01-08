Навіщо РФ тримає 19 тис військових на півночі України — відповідь ЗСУ

Росіяни тримають близько 19 тис військових поблизу кордону з Сумською та Чернігівською областями. У ЗСУ кажуть, що це не ударне угрупування, а війська для прикриття кордону.

Ситуація на кордоні Сумської та Чернігівської областей

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони північного напрямку Юрій Повх в ефірі телемарафону розповів, що в межах кордону Сумської та Чернігівської областей з боку РФ зосереджено приблизно 19 тисяч осіб контингенту російських військ.

Цей показник не змінювався вже протягом кількох місяців, тому говорити про те, що є ознаки створення ударних угруповань з боку ворога не доводиться. Поширити

Повх пояснив, що цей контингент російських окупантів можна схарактеризувати як війська прикриття кордону.

Це не ударна сила, яка спроможна здійснити прорив бойових порядків наших військ. Тому ще раз кажу — це не є ознакою створення ударного угрупування військ. Поширити

Він наголосив, що українські війська, які перебувають на північному кордоні, «пильно несуть службу та запобігають спробам проходу ворожих ДРГ».

Контроль над державним кордоном є постійним, — наголосив Повх. Поширити

Російські ДРГ на півночі: що відомо

Нагадаємо, що станом на 15 грудня за два попередні тижні ЗСУ зафіксували сім намагань ворога потрапити на територію України.

За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, у пʼятьох випадках Сили оборони своєчасно виявили ці наміри та нанесли вогневе ураження противнику, який зазнавши втрат - відступив.