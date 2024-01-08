Зачем РФ держит 19 тыс военных на севере Украины — ответ ВСУ

Россияне держат около 19 тыс. военных вблизи границы с Сумской и Черниговской областями. В ВСУ говорят, что это не ударная группировка, а войска для прикрытия границы.

Ситуация на границе Сумской и Черниговской областей

Представитель объединенного прессцентра Сил обороны северного направления Юрий Повх в эфире телемарафона рассказал, что в пределах границы Сумской и Черниговской областей со стороны РФ сосредоточено около 19 тысяч человек контингента российских войск.

Этот показатель не менялся уже несколько месяцев, поэтому говорить о том, что есть признаки создания ударных группировок со стороны врага не приходится. Поделиться

Повх объяснил, что этот контингент российских окупантов можно охарактеризовать как войска прикрытия границы.

Это не ударная сила, способная совершить прорыв боевых порядков наших войск. Поэтому еще раз говорю — это не признак создания ударной группировки войск. Поделиться

Он подчеркнул, что находящиеся на северной границе украинские войска «пристально несут службу и предотвращают попытки прохода вражеских ДРГ».

Контроль над государственной границей постоянен, — подчеркнул Повх. Поделиться

Российские ДРГ на севере: что известно

Напомним, что на 15 декабря за две предыдущие недели ВСУ зафиксировали семь попыток врага попасть на территорию Украины.

По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, в пяти случаях Силы обороны своевременно обнаружили эти намерения и нанесли огненное поражение противнику, понеся потери - отступил.