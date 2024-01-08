Зачем РФ держит 19 тыс военных на севере Украины — ответ ВСУ

Россияне держат около 19 тыс. военных вблизи границы с Сумской и Черниговской областями. В ВСУ говорят, что это не ударная группировка, а войска для прикрытия границы.
Ситуация на границе Сумской и Черниговской областей
Представитель объединенного прессцентра Сил обороны северного направления Юрий Повх в эфире телемарафона рассказал, что в пределах границы Сумской и Черниговской областей со стороны РФ сосредоточено около 19 тысяч человек контингента российских войск.
Повх объяснил, что этот контингент российских окупантов можно охарактеризовать как войска прикрытия границы.
Он подчеркнул, что находящиеся на северной границе украинские войска «пристально несут службу и предотвращают попытки прохода вражеских ДРГ».
Российские ДРГ на севере: что известно
Напомним, что на 15 декабря за две предыдущие недели ВСУ зафиксировали семь попыток врага попасть на территорию Украины.
По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, в пяти случаях Силы обороны своевременно обнаружили эти намерения и нанесли огненное поражение противнику, понеся потери - отступил.
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