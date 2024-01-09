Как долго будет продолжаться активное наступление РФ — прогноз офицера ВСУ

Российские захватчики будут все более жестко пытаться продвинуться вперед на нескольких участках фронта до окончания президентских выборов в стране-агрессорке. С таким предупреждением выступил офицер ВСУ, журналист Тарас Березовец.
Обострение на фронте может длиться еще несколько месяцев
Согласно данным воина, самые ожесточенные бои продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском направлениях.
Что важно понимать, президентские выборы в стране-агрессорке запланированы на 15-17 марта 2024 года.
Власти РФ пытаются проводить ротацию в армии
Офицер ВСУ также рассказал, что российские захватчики предпринимают ротационные меры, однако в процессе у них возникают серьезные проблемы.
По его словам, чтобы заманивать новобранцев в армию, противник уже начал прибегать к нетривиальным способам. В первую очередь речь идет о подбрасывании наркотиков или оружия.
Более того, указано, что в рядах вражеской армии существенно усилилось дезертирство.
Как отмечает офицер ВСУ, только за последнее время в стране-агрессорке возбудили 5 тысяч дел.
Потери армии РФ по состоянию на 9 января:
Согласно данным Генштаба ВСУ, украинские воины за прошедшие сутки ликвидировали 820 российских захватчиков, а из техники уничтожено:
танков – 6036 (+5) ед.;
боевых бронированных машин – 11 203 (+9) ед.;
артиллерийских систем – 8672 (+6) ед.;
РСЗО – 954 (+1) ед.;
средства ПВО – 638 ед.;
самолетов – 329 ед.;
вертолетов – 324 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 6823 (+1) ед.;
крылатые ракеты – 1805 (+18) ед.;
корабли/катера - 23 ед.;
подводные лодки – 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 11 552 (+10) ед;
специальная техника -1333 (+5) ед.
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