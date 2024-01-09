Как долго будет продолжаться активное наступление РФ — прогноз офицера ВСУ

Российские захватчики будут все более жестко пытаться продвинуться вперед на нескольких участках фронта до окончания президентских выборов в стране-агрессорке. С таким предупреждением выступил офицер ВСУ, журналист Тарас Березовец.

Обострение на фронте может длиться еще несколько месяцев

Согласно данным воина, самые ожесточенные бои продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском направлениях.

Очевидно, что наступательные действия российских вооруженных сил будут продолжаться как минимум до завершения президентской кампании в России. Почему так – Путину нужно показывать результат, показывать, что он президент воюющей страны – объяснил Тарас Березовец. Поделиться

Что важно понимать, президентские выборы в стране-агрессорке запланированы на 15-17 марта 2024 года.

Власти РФ пытаются проводить ротацию в армии

Офицер ВСУ также рассказал, что российские захватчики предпринимают ротационные меры, однако в процессе у них возникают серьезные проблемы.

По его словам, чтобы заманивать новобранцев в армию, противник уже начал прибегать к нетривиальным способам. В первую очередь речь идет о подбрасывании наркотиков или оружия.

Потом им дают выбор: либо ехать в колонию, либо подписать контракт с вооруженными силами, – рассказывает Тарас Березовец. Поделиться

Более того, указано, что в рядах вражеской армии существенно усилилось дезертирство.

Как отмечает офицер ВСУ, только за последнее время в стране-агрессорке возбудили 5 тысяч дел.

Потери армии РФ по состоянию на 9 января:

Согласно данным Генштаба ВСУ, украинские воины за прошедшие сутки ликвидировали 820 российских захватчиков, а из техники уничтожено: