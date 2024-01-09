Розвідка Британії оцінила збитки РФ після ударів ЗСУ по аеродромах в Криму

Останні удари ЗСУ по аеродромах в окупованому Криму завдали значної шкоди військовій інфраструктурі. Також це свідчить про неефективність російської ППО у захисті ключових локацій.
Російське ППО не може захистики свої локації
Як зазначається у зведенні, Головне управління розвідки України (ГУР) заявило, що 4 січня року Збройні сили України атакували російські об'єкти на аеродромах у місті Саки та Севастополі.
У відповідь Росія 8 січня завдала ряду ракетних ударів по території України, націлених на кілька міст, включаючи Кривий Ріг та Запоріжжя.
Що відомо про удари по Криму
Нагадаємо, за даними ГУР, у тимчасово окупованому Криму внаслідок ударів 4 січня було знищено склади боєприпасів, а також уражено позицію радіолокаційних станцій (РЛС).
Крім того, управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя було вражено пункт з'єднання російських військ. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що операцію було проведено за допомогою українських пілотів.
Після цього російські війська вночі та вранці 8 січня атакували Україну дронами-камікадзе Shahed та більш ніж 50 ракетами різних типів. Силам ППО вдалося знищити 26 цілей.
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