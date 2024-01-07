Армія РФ намагається приховати наслідки бавовни на аеродромі у Криму — ОК "Південь"

За інформацією керівниці Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, наразі військові злочинці з армії РФ намагаються приховати наслідки влучних ударів ЗСУ по аеродрому російських окупантів у Саках на території анексованого Криму.
Що відомо про спроби окупантів приховати наслідки ударів ЗСУ по аеродрому в Саках
Речниця ОК “Південь” зазначила, що аеродром у Саках є стратегічним, командним об’єктом російських військових злочинців.
Зокрема, аеродром відповідає за зосередження розподілу сил та засобів та координації аероруху у тому числі.
Про що свідчать потужні удари ЗСУ по Криму
За словами колишнього заступника начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенанта Ігоря Романенка в ефірі телеканалу "FreeДом", ЗСУ намагаються порушити ворожу систему управління під час потужних ударів по об’єктах окупаційної армії РФ у Криму.
При цьому за інформацією аналітиків видання “Кримський вітер”, у бункері командного пункту в Юхариній балці Севастополя загинуло щонайменше 13 високопосадових осіб злочинної армії РФ.
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