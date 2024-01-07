Армія РФ намагається приховати наслідки бавовни на аеродромі у Криму — ОК "Південь"

За інформацією керівниці Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, наразі військові злочинці з армії РФ намагаються приховати наслідки влучних ударів ЗСУ по аеродрому російських окупантів у Саках на території анексованого Криму.

Що відомо про спроби окупантів приховати наслідки ударів ЗСУ по аеродрому в Саках

Відбулася бойова робота по суттєвому за своїм значенням військовому об'єкту. Сподіватимемося, що ще дорозвідувані наслідки будуть ще переконливішими. Те, наскільки старанно їх намагаються приховати росіяни, є непрямим свідченням того, - зазначила Гуменюк. Поширити

Речниця ОК “Південь” зазначила, що аеродром у Саках є стратегічним, командним об’єктом російських військових злочинців.

Зокрема, аеродром відповідає за зосередження розподілу сил та засобів та координації аероруху у тому числі.

Це ще й об'єкт, де передбачалося збереження боєприпасів... Сподіваємося, що дані, що дорозвідуються, будуть максимально об'ємними, - додала Гуменюк. Поширити

Про що свідчать потужні удари ЗСУ по Криму

За словами колишнього заступника начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенанта Ігоря Романенка в ефірі телеканалу "FreeДом", ЗСУ намагаються порушити ворожу систему управління під час потужних ударів по об’єктах окупаційної армії РФ у Криму.

Удари завдавалися в районі Євпаторії, Бельбеку, це поруч з Севастополем, і командний пункт Юхаріна балка, відома ще зі старих радянських часів, і удар, швидше за все, був точним, оскільки потім приділяли багато уваги тому, щоб вивозити все, що залишилося, - зазначив військовий. Поширити

При цьому за інформацією аналітиків видання “Кримський вітер”, у бункері командного пункту в Юхариній балці Севастополя загинуло щонайменше 13 високопосадових осіб злочинної армії РФ.