Армия РФ пытается скрыть последствия бавовны на аэродроме в Крыму — ОК "Юг"

По информации руководительницы Объединенного прессцентра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, в настоящее время военные преступники из армии РФ пытаются скрыть последствия точных ударов ВСУ по аэродрому российских оккупантов в Саках на территории аннексированного Крыма.
Что известно о попытках окупантов скрыть последствия ударов ВСУ по аэродрому в Саках
Представитель ОК "Юг" отметила, что аэродром в Саках является стратегическим, командным объектом российских военных преступников.
В частности, аэродром отвечает за сосредоточение распределения сил и средств и координации аэродвижения в том числе.
О чем свидетельствуют мощные удары ВСУ по Крыму
По словам бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта Игоря Романенко в эфире телеканала "FreeДом", ВСУ пытаются нарушить вражескую систему управления во время мощных ударов по объектам оккупационной армии РФ в Крыму.
При этом по информации аналитиков издания "Крымский ветер", в бункере командного пункта в Юхариной балке Севастополя погибли по меньшей мере 13 высокопоставленных лиц преступной армии РФ.
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