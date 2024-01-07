Армия РФ пытается скрыть последствия бавовны на аэродроме в Крыму — ОК "Юг"

По информации руководительницы Объединенного прессцентра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, в настоящее время военные преступники из армии РФ пытаются скрыть последствия точных ударов ВСУ по аэродрому российских оккупантов в Саках на территории аннексированного Крыма.

Что известно о попытках окупантов скрыть последствия ударов ВСУ по аэродрому в Саках

Состоялась боевая работа по существенному по своему значению военному объекту. Будем надеяться, что еще доразведываемые последствия будут еще более убедительными. То, насколько усердно их пытаются скрыть россияне, является косвенным свидетельством того, - отметила Гуменюк. Поделиться

Представитель ОК "Юг" отметила, что аэродром в Саках является стратегическим, командным объектом российских военных преступников.

В частности, аэродром отвечает за сосредоточение распределения сил и средств и координации аэродвижения в том числе.

Это еще и объект, где предполагалось сохранение боеприпасов... Надеемся, что доразведываемые данные будут максимально объемными, - добавила Гуменюк. Поделиться

О чем свидетельствуют мощные удары ВСУ по Крыму

По словам бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта Игоря Романенко в эфире телеканала "FreeДом", ВСУ пытаются нарушить вражескую систему управления во время мощных ударов по объектам оккупационной армии РФ в Крыму.

Удары наносились в районе Евпатории, Бельбеке, это рядом с Севастополем, и командный пункт Юхарина балка, известная еще со старых советских времен, и удар, скорее всего, был точным, поскольку потом уделяли много внимания тому, чтобы вывозить все, что осталось, – отметил военный. Поделиться

При этом по информации аналитиков издания "Крымский ветер", в бункере командного пункта в Юхариной балке Севастополя погибли по меньшей мере 13 высокопоставленных лиц преступной армии РФ.