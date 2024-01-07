Заставит РФ уйти из Крыма. Немецкие политики призывают предоставить Украине ракеты Taurus

Ракеты Taurus помогут Украине уничтожить Крымский мост и Черноморский флот, что "заставит РФ уйти из Крыма".
Как ракеты Taurus помогут Украине
Как пишет издание, политики из партий-партнеров по коалиции, "зеленых" и свободных демократов (ВДП), а также оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) подчеркнули необходимость передачи Украине ракет Taurus и предъявили серьезные обвинения против Шольца.
Представитель партии ХДС Родерих Кизеветтер отметил, что для нанесения таких ударов необходима крылатая ракета.
Он отметил, что с помощью крылатых ракет Taurus Крымский мост может быть разрушен, а поставки продовольствия российским войскам через Крым могут быть прекращены, что "заставит Россию уйти из Крыма".
Эксперт ВДП по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн заявила, что Германия должна наконец поставить Taurus, чтобы разорвать каналы поставок России.
Ракеты Taurus для Украины
После ракетных ударов России по украинским городам 29 декабря 2023 и 2 января 2024 поступили требования о поставках Киеву немецких крылатых ракет Taurus. Такое решение позволило украинской армии бить по складам оружия и линиям поставки на территории РФ.
В Германии же заявили, что Украине не стоит питать надежды на скорые поставки дальнобойных ракет Taurus, потому что Берлин не готов менять свою позицию.
Что важно понимать, ракеты Taurus имеют дальность полета около 500 км.
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