Ракеты Taurus помогут Украине уничтожить Крымский мост и Черноморский флот, что "заставит РФ уйти из Крыма".

Как ракеты Taurus помогут Украине

Как пишет издание, политики из партий-партнеров по коалиции, "зеленых" и свободных демократов (ВДП), а также оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) подчеркнули необходимость передачи Украине ракет Taurus и предъявили серьезные обвинения против Шольца.

Самая эффективная защита от российских авиаударов – это обстрел целей на территории России и на оккупированных территориях на востоке Украины, откуда Россия осуществляет свои атаки, – заявила пресс-секретарь "зеленых" в Бундестаге по вопросам обороны Сара Нанни, подчеркнув, что это лучшая защита гражданского населения. Украины, также предусмотренный международным правом. Поделиться

Представитель партии ХДС Родерих Кизеветтер отметил, что для нанесения таких ударов необходима крылатая ракета.

Taurus важен, потому что эта система эффективна и позволяет ликвидировать структуры снабжения и командования далеко за линией фронта, – сказал Кизеветтер. Поделиться

Он отметил, что с помощью крылатых ракет Taurus Крымский мост может быть разрушен, а поставки продовольствия российским войскам через Крым могут быть прекращены, что "заставит Россию уйти из Крыма".

Эксперт ВДП по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн заявила, что Германия должна наконец поставить Taurus, чтобы разорвать каналы поставок России.

Мы не должны бояться собственной смелости. Это именно то, чего ждет Путин, – сказала она. Поделиться

Ракеты Taurus для Украины

После ракетных ударов России по украинским городам 29 декабря 2023 и 2 января 2024 поступили требования о поставках Киеву немецких крылатых ракет Taurus. Такое решение позволило украинской армии бить по складам оружия и линиям поставки на территории РФ.

В Германии же заявили, что Украине не стоит питать надежды на скорые поставки дальнобойных ракет Taurus, потому что Берлин не готов менять свою позицию.

Что важно понимать, ракеты Taurus имеют дальность полета около 500 км.