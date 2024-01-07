Змусить РФ піти з Криму. Німецькі політики закликають надати Україні ракети Taurus

Ракети Taurus допоможуть Україні знищити Кримський міст і Чорноморський флот, що "змусить РФ піти з Криму".

Як ракети Taurus допоможуть Україні

Як пише видання, політики з партій-партнерів по коаліції, "зелених" і вільних демократів (ВДП), а також опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), підкреслили необхідність передачі Україні ракет Taurus і висунули серйозні звинувачення проти Шольца.

Найефективніший захист від російських авіаударів - це обстріл цілей на території Росії і на окупованих територіях на сході України, звідки Росія здійснює свої атаки, - заявила прес-секретар "зелених" в Бундестазі з питань оборони Сара Нанні, підкресливши, що це найкращий захист цивільного населення України, який також передбачений міжнародним правом. Поширити

Представник партії ХДС Родеріх Кізеветтер зазначив, що для нанесення таких ударів необхідна крилата ракета.

Taurus важливий, тому що ця система ефективна і дозволяє ліквідувати структури постачання і командування далеко за лінією фронту, - сказав Кізеветтер. Поширити

Він зазначив, що за допомогою крилатих ракет Taurus Кримський міст, може бути зруйнований, а поставки продовольства російським військам через Крим можуть бути припинені, що "змусить Росію піти з Криму".

Експерт ВДП з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що Німеччина повинна нарешті поставити Taurus, щоб розірвати канали поставок Росії.

Ми не повинні боятися власної сміливості. Це саме те, чого чекає Путін, - сказала вона. Поширити

Ракети Taurus для України

Після ракетних ударів Росії по українських містах 29 грудня 2023 року і 2 січня 2024 року надійшли вимоги про постачання Києву німецьких крилатих ракет Taurus. Таке рішення дозволило б українській армії бити по складах зброї і лініях постачання на території РФ.

У Німеччині ж заявили, що Україні не варто плекати надій на швидкі поставки далекобійних ракет Taurus, тому що Берлін не готовий змінювати свою позицію.

Що важливо розуміти, ракети Taurus мають дальність польоту близько 500 кілометрів.