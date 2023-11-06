Кулеба назвав єдину умову відмови України від ракет Taurus
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Кулеба назвав єдину умову відмови України від ракет Taurus

Дмитро Кулеба
Джерело:  Welt

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба каже, що Україна могла б обійтися без німецьких крилатих ракет Taurus, якщо Берлін забезпечить Україну додатковими системами ППО напередодні зими.

Україна може відмовитись від Taurus в обмін на ППО

Кулеба сказав, що Україна готова заплющити очі на ракети Taurus, якщо отримає більше ППО.

Ми готуємося до найжахливішої зими в історії. Тому ми заплющимо очі, якщо не отримаємоTaurus, але отримаємо системи ППО. Ми намагаємося захистити наші електростанції якнайкраще. Але росіяни вчаться. Вони ще раз перевірять нашу витривалість своїми ракетами. Але ми переможемо, - зазначив Кулеба.

Він додав, що Україна все одно продовжує працювати над передачею крилатих ракет Taurus.

Німеччина завжди дотримується дуже високих моральних стандартів, але не береться до уваги, який величезний поворот вона вже зробила, - додав він.

Німеччина не планує передавати Україні ракети Taurus

За словами посла Німеччини в Україні Мартіна Єгера, наразі уряд його країни не планує передачу далекобійних ракет Taurus.

Він зазначив, що Берлін повідомив цю інформацію Києву.

Зараз не буде поставок ракет Taurus Україні. На мою думку, федеральний уряд і канцлер Німеччини дуже чітко дали це зрозуміти. Ми поінформували про це рішення також український уряд, причому детально поінформували. І поки що це - все, що я можу сказати публічно з цього приводу, - наголосив Єгер.

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