Кулеба назвав єдину умову відмови України від ракет Taurus

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба каже, що Україна могла б обійтися без німецьких крилатих ракет Taurus, якщо Берлін забезпечить Україну додатковими системами ППО напередодні зими.
Україна може відмовитись від Taurus в обмін на ППО
Кулеба сказав, що Україна готова заплющити очі на ракети Taurus, якщо отримає більше ППО.
Він додав, що Україна все одно продовжує працювати над передачею крилатих ракет Taurus.
Німеччина не планує передавати Україні ракети Taurus
За словами посла Німеччини в Україні Мартіна Єгера, наразі уряд його країни не планує передачу далекобійних ракет Taurus.
Він зазначив, що Берлін повідомив цю інформацію Києву.
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