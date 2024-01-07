В сети раскрыли потери армии РФ после мощного удара ВСУ по командному пункту в Крыму
Категория
Украина
Дата публикации

В сети раскрыли потери армии РФ после мощного удара ВСУ по командному пункту в Крыму

Бавовна у Криму
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В результате точного удара украинских военных по командному пункту российской армии в оккупированном РФ Крыму было ликвидировано по меньшей мере 13 высокопоставленных военных преступников армии страны-агрессорки.

Что известно о последствиях мощного удара ВСУ по командному пункту окупантов в Крыму

По информации нашего источника, в бункере командного пункта в Юхариной балке Севастополя погибли по меньшей мере 13 человек, похороны пройдут во вторник и в пятницу, - говорится в сообщении мониторингового проекта "Крымский ветер".

Что известно о целях украинских военных во время ударов по Крыму

По словам бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта Игоря Романенко в комментарии журналистам канала FreeДом, украинские военные мощными ударами по объектам оккупационной российской армии в Крыму пытаются нарушить систему логистики и командного управления.

Романенко подчеркнул, что благодаря снижению потенциала враждебной системы управления снижается эффективность ведения боевых действий.

Удары наносились в районе Евпатории, Бельбеке, это рядом с Севастополем, и командный пункт Юхарина балка, известная еще со старых советских времен, и удар, скорее всего, был точным, поскольку потом уделяли много внимания тому, чтобы вывозить все, что осталось, – объясняет военный.

Крым 4 января был атакован ракетами и дронами. Муртады российских захватчиков утверждали, что отражали самую массовую атаку за последнее время.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, успешно нанесен удар по командному пункту противника, расположенному под Севастополем. Также в ВСУ сообщили, что у села Первомайское удалось поразить вражеские склады боеприпасов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина успешно обходит российскую ПВО и поражает цели в Крыму — аналитики
Атака
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Заставит РФ уйти из Крыма. Немецкие политики призывают предоставить Украине ракеты Taurus
Taurus
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ обнаружил множество ремонтных баз в Крыму – фото
Армия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.