В сети раскрыли потери армии РФ после мощного удара ВСУ по командному пункту в Крыму

В результате точного удара украинских военных по командному пункту российской армии в оккупированном РФ Крыму было ликвидировано по меньшей мере 13 высокопоставленных военных преступников армии страны-агрессорки.

Что известно о последствиях мощного удара ВСУ по командному пункту окупантов в Крыму

По информации нашего источника, в бункере командного пункта в Юхариной балке Севастополя погибли по меньшей мере 13 человек, похороны пройдут во вторник и в пятницу, - говорится в сообщении мониторингового проекта "Крымский ветер". Поделиться

Что известно о целях украинских военных во время ударов по Крыму

По словам бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта Игоря Романенко в комментарии журналистам канала FreeДом, украинские военные мощными ударами по объектам оккупационной российской армии в Крыму пытаются нарушить систему логистики и командного управления.

Романенко подчеркнул, что благодаря снижению потенциала враждебной системы управления снижается эффективность ведения боевых действий.

Удары наносились в районе Евпатории, Бельбеке, это рядом с Севастополем, и командный пункт Юхарина балка, известная еще со старых советских времен, и удар, скорее всего, был точным, поскольку потом уделяли много внимания тому, чтобы вывозить все, что осталось, – объясняет военный. Поделиться

Крым 4 января был атакован ракетами и дронами. Муртады российских захватчиков утверждали, что отражали самую массовую атаку за последнее время.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, успешно нанесен удар по командному пункту противника, расположенному под Севастополем. Также в ВСУ сообщили, что у села Первомайское удалось поразить вражеские склады боеприпасов.