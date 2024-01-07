В сети раскрыли потери армии РФ после мощного удара ВСУ по командному пункту в Крыму

В результате точного удара украинских военных по командному пункту российской армии в оккупированном РФ Крыму было ликвидировано по меньшей мере 13 высокопоставленных военных преступников армии страны-агрессорки.
Что известно о последствиях мощного удара ВСУ по командному пункту окупантов в Крыму
Что известно о целях украинских военных во время ударов по Крыму
По словам бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта Игоря Романенко в комментарии журналистам канала FreeДом, украинские военные мощными ударами по объектам оккупационной российской армии в Крыму пытаются нарушить систему логистики и командного управления.
Романенко подчеркнул, что благодаря снижению потенциала враждебной системы управления снижается эффективность ведения боевых действий.
Крым 4 января был атакован ракетами и дронами. Муртады российских захватчиков утверждали, что отражали самую массовую атаку за последнее время.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, успешно нанесен удар по командному пункту противника, расположенному под Севастополем. Также в ВСУ сообщили, что у села Первомайское удалось поразить вражеские склады боеприпасов.
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