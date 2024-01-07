У мережі розкрили втрати армії РФ після потужного удару ЗСУ по командному пункту у Криму

Внаслідок влучного удару українських військових по командному пункту російської армії в окупованому РФ Криму було ліквідовано щонайменше 13 високопоставлених військових злочинців армії країни-агресорки.
Що відомо про наслідки потужного удару ЗСУ по командному пункту окупантів у Криму
Що відомо про цілі українських військових під час ударів по Криму
За словами колишнього заступника начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенанта Ігоря Романенка у коментарі журналістам каналу "FreeДом", українські військові потужними ударами по об’єктах окупаційної російської армії в Криму намагаються порушити систему логістики та командного управління.
Романенко підкреслив, що завдяки зниженню потенціалу ворожої системи управління, знижується ефективність ведення бойових дій.
Крим 4 січня був атакований ракетами і дронами. Посіпаки російських загарбників стверджували, що відбивали наймасовішу атаку за останній час.
За даними Генштабу Збройних сил України, успішно завдано удару по командному пункту супротивника, розташованому під Севастополем. Також у ЗСУ повідомили, що біля села Первомайське вдалося уразити ворожі склади боєприпасів.
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