У мережі розкрили втрати армії РФ після потужного удару ЗСУ по командному пункту у Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

У мережі розкрили втрати армії РФ після потужного удару ЗСУ по командному пункту у Криму

Бавовна у Криму
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Джерело:  online.ua

Внаслідок влучного удару українських військових по командному пункту російської армії в окупованому РФ Криму було ліквідовано щонайменше 13 високопоставлених військових злочинців армії країни-агресорки. 

Що відомо про наслідки потужного удару ЗСУ по командному пункту окупантів у Криму

За інформацією нашого джерела, у бункері командного пункту в Юхариній балці Севастополя загинуло щонайменше 13 людей, похорон відбудеться у вівторок і в п'ятницю, - йдеться у повідомленні моніторингового проєкту “Кримський вітер”.

Що відомо про цілі українських військових під час ударів по Криму

За словами колишнього заступника начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенанта Ігоря Романенка у коментарі журналістам каналу "FreeДом", українські військові потужними ударами по об’єктах окупаційної російської армії в Криму намагаються порушити систему логістики та командного управління.

Романенко підкреслив, що завдяки зниженню потенціалу ворожої системи управління, знижується ефективність ведення бойових дій.

Удари завдавалися в районі Євпаторії, Бельбеку, це поруч з Севастополем, і командний пункт Юхаріна балка, відома ще зі старих радянських часів, і удар, швидше за все, був точним, оскільки потім приділяли багато уваги тому, щоб вивозити все, що залишилося, - пояснює військовий.

Крим 4 січня був атакований ракетами і дронами. Посіпаки російських загарбників стверджували, що відбивали наймасовішу атаку за останній час. 

За даними Генштабу Збройних сил України, успішно завдано удару по командному пункту супротивника, розташованому під Севастополем. Також у ЗСУ повідомили, що біля села Первомайське вдалося уразити ворожі склади боєприпасів.

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