У мережі розкрили втрати армії РФ після потужного удару ЗСУ по командному пункту у Криму

Удари завдавалися в районі Євпаторії, Бельбеку, це поруч з Севастополем, і командний пункт Юхаріна балка, відома ще зі старих радянських часів, і удар, швидше за все, був точним, оскільки потім приділяли багато уваги тому, щоб вивозити все, що залишилося, - пояснює військовий.