АТЕШ виявив безліч ремонтних баз у Криму — фото

Окупанти РФ продовжують звозити техніку, солдат та обладнання до Криму. Наразі росіяни створюють ремонтну базу одного з підрозділів.
Росіяни продовжують створюваии ремонтні бази у Криму
Як зазначають партизани, вони продовжують вести розвідку за військовою частиною на півночі Євпаторії. Зазначається, що росіяни продовжують звозити туди техніку, людей та обладнання.
Координати: 45.219405, 33.380553
Що відбувається у Криму
4 січня у тимчасово окупованих Севастополі та Євпаторії лунали потужні вибухи. Перед цим російські загарбники перекрили рух Кримським мостом.
Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що біля окупованого Севастополя уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ.
Також у мережі повідомляли, що в Євпаторії була уражена військова частина, а внаслідок атаки нібито були ліквідовані 23 окупанти та російський полковник.
ГУР Міноборони України опублікувало супутникові знімки, які підтверджують знищення складів боєприпасів російських загарбників, а також ураження позиції радіолокаційних станцій (РЛС).
Крім того, 6 січня Повітряні сили ЗСУ вдарили по аеродрому "Саки" біля селища Новофедорівка і знищили ще один пункт управління ворога.
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