Росіяни в Криму втратили склади БК та "осліпли" на кілька РЛС — ГУР

Головне управління розвідки повідомляє, що 4 січня 2024 внаслідок української атаки у тимчасово окупованому Криму були знищені російські позиції РЛС на аеродромі у Саках та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.

Результати атаки на Крим 4 січня

ГУР інформує, що 4 січня була здійснена комплексна спецоперація на території тимчасово окупованого Криму, яку провели воїни ГУР МО України та Повітряних сил ЗСУ спільно із силами сектору оборони держави.

Цілями атаки стали російські позиції РЛС на аеродромі у Саках та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.

Дані космічної розвідки підтверджують успішне вогневе ураження складу БК російських загарбників у Гришиному. Поширити

У ГУР додали, що інформація про інші втрати РФ на тимчасово окупованій території АР Крим уточнюється.

Вибухи в Криму 4 січня

Нагадаємо, що 4 січня в окупованих Севастополі та Євпаторії пролунали вибухи.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ пізніше підтвердило, що поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським пілотам та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу.

6 січня у районі Євпаторії на заході Криму знову лунали вибухи. Зранку вранці командувач ПС Микола Олещук повідомив, що Повітряні сили уразили аеродром Саки, де був ще один пункт управління ворога.