Россияне в Крыму потеряли склады БК и "ослепли" на несколько РЛС — ГУР

Главное управление разведки сообщает, что 4 января 2024 года в результате украинской атаки во временно оккупированном Крыму были уничтожены российские позиции РЛС на аэродроме в Саках и состав боеприпасов вблизи населенного пункта Гришино.
Результаты атаки на Крым 4 января
ГУР информирует, что 4 января была осуществлена комплексная спецоперация на территории временно оккупированного Крыма, которую провели воины ГУР МО Украины и Воздушных сил ВСУ совместно с силами сектора обороны государства.
Целями атаки стали российские позиции РЛС на аэродроме в Саках и склад боеприпасов вблизи населенного пункта Гришино.
В ГУР добавили, что информация о других потерях РФ на временно оккупированной территории АР Крым уточняется.
Взрывы в Крыму 4 января
Напомним, что 4 января в оккупированных Севастополе и Евпатории раздались взрывы.
Управление стратегических коммуникаций ВСУ позже подтвердило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск.
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов и всех, кто планировал операцию, за безупречную боевую работу.
6 января в районе Евпатории на западе Крыма снова раздавались взрывы. Утром командующий ПС Николай Олещук сообщил, что Воздушные силы поразили аэродром Саки, где находился еще один пункт управления врага.
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