Россияне в Крыму потеряли склады БК и "ослепли" на несколько РЛС — ГУР

Главное управление разведки сообщает, что 4 января 2024 года в результате украинской атаки во временно оккупированном Крыму были уничтожены российские позиции РЛС на аэродроме в Саках и состав боеприпасов вблизи населенного пункта Гришино.

Результаты атаки на Крым 4 января

ГУР информирует, что 4 января была осуществлена комплексная спецоперация на территории временно оккупированного Крыма, которую провели воины ГУР МО Украины и Воздушных сил ВСУ совместно с силами сектора обороны государства.

Целями атаки стали российские позиции РЛС на аэродроме в Саках и склад боеприпасов вблизи населенного пункта Гришино.

Данные космической разведки подтверждают успешное огневое поражение состава БК российских захватчиков в Гришино. Поделиться

В ГУР добавили, что информация о других потерях РФ на временно оккупированной территории АР Крым уточняется.

Взрывы в Крыму 4 января

Напомним, что 4 января в оккупированных Севастополе и Евпатории раздались взрывы.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ позже подтвердило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов и всех, кто планировал операцию, за безупречную боевую работу.

6 января в районе Евпатории на западе Крыма снова раздавались взрывы. Утром командующий ПС Николай Олещук сообщил, что Воздушные силы поразили аэродром Саки, где находился еще один пункт управления врага.