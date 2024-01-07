АТЕШ обнаружил множество ремонтных баз в Крыму – фото

Оккупанты РФ продолжают свозить технику, солдат и оборудование в Крым. В настоящее время россияне создают ремонтную базу одного из подразделений.

Россияне продолжают создавать ремонтные базы в Крыму

Как отмечают партизаны, они продолжают разведку по воинской части на севере Евпатории. Отмечается, что россияне продолжают свозить туда техники, людей и оборудования.

По нашим данным, оккупанты развертывают инфраструктуру для создания ремонтной базы одного из подразделений. Значительные потери в технике стало невозможно восполнять за денежные средства. Поэтому оккупанты создают все больше ремонтных баз военной техники на территории полуострова, – отмечает АТЕШ. Поделиться

Координаты: 45.219405, 33.380553

Это позволит оккупантам рассредоточить технику, но в то же время позволит нам проводить диверсии более эффективно, – подытожили партизаны. Поделиться

Что происходит в Крыму

4 января во временно оккупированных в Севастополе и Евпатории раздавались мощные взрывы. Перед этим российские захватчики перекрыли движение по Крымскому мосту.

Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что возле оккупированного Севастополя поражен пункт соединения российских оккупационных войск.

Также в сети сообщали, что в Евпатории была поражена военная часть, а в результате атаки якобы были ликвидированы 23 кафира и российский полковник.

ГУР Минобороны Украины опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие уничтожение складов боеприпасов российских захватчиков, а также поражение позиции радиолокационных станций (РЛС).

Кроме того, 6 января Воздушные силы ВСУ ударили по аэродрому "Саки" у поселка Новофедоровка и уничтожили еще один пункт управления врага.