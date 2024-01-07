АТЕШ обнаружил множество ремонтных баз в Крыму – фото

Оккупанты РФ продолжают свозить технику, солдат и оборудование в Крым. В настоящее время россияне создают ремонтную базу одного из подразделений.
Россияне продолжают создавать ремонтные базы в Крыму
Как отмечают партизаны, они продолжают разведку по воинской части на севере Евпатории. Отмечается, что россияне продолжают свозить туда техники, людей и оборудования.
Координаты: 45.219405, 33.380553
Что происходит в Крыму
4 января во временно оккупированных в Севастополе и Евпатории раздавались мощные взрывы. Перед этим российские захватчики перекрыли движение по Крымскому мосту.
Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что возле оккупированного Севастополя поражен пункт соединения российских оккупационных войск.
Также в сети сообщали, что в Евпатории была поражена военная часть, а в результате атаки якобы были ликвидированы 23 кафира и российский полковник.
ГУР Минобороны Украины опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие уничтожение складов боеприпасов российских захватчиков, а также поражение позиции радиолокационных станций (РЛС).
Кроме того, 6 января Воздушные силы ВСУ ударили по аэродрому "Саки" у поселка Новофедоровка и уничтожили еще один пункт управления врага.
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