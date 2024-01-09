Окупанти РФ розпочали активну підготовку до оборони Криму — АТЕШ

Протягом декількох місяців українські партизани регулярно фіксують зусилля російських окупаційних військ з підготовки до оборони Криму.

Як росіяни готуються до оборони Криму

За даними партизанів, окупанти серйозно сприймають можливість Сил оборони України підійти до півострова.

Лише 65 кілометрів відокремлюють їх до мети, - зауважують в "АТЕШ". Поширити

Так, протягом місяців партизани фіксують системні зусилля окупантів з підготовки до оборони Криму. А саме:

створюються вогневі точки;

споруджуються нові фортифікаційні споруди та укріплюються старі;

створюється "тероборона";

посилюються патрулі.

АТЕШ і кримчани чекають, щоб відкрити внутрішній фронт. Жодні оборонні споруди окупантам не допоможуть. Крим буде звільнений!, - підсумували наостанок кримські партизани. Поширити

Що відбувається у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Так, 21 грудня у Керчі чули вибухи, а в районі Індустріального шосе помітили дим. Там знаходиться великий військово-промисловий завод "Альбатрос". За останніми даними, він був закинутий і не використовувався.

Також у ніч на 26 грудня українські Повітряні сили завдали ракетного удару по великому десантному кораблю "Новочеркаськ", що знаходився в порту Феодосії. Внаслідок удару корабель було знищено.

Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя 4 січня було уражено командний пункт російських окупаційних військ.

Як з'ясували кримські партизани, внаслідок ураження було ліквідовано російського полковника. Прокремлівські пропагандисти визнали ліквідацію 23 окупантів, серед яких п'ять офіцерів.