Оккупанты РФ начали активную подготовку к обороне Крыма — АТЕШ

В течение нескольких месяцев украинские партизаны регулярно фиксируют усилия российских оккупационных войск по подготовке к обороне Крыма.

Как россияне готовятся к обороне Крыма

По данным партизан, оккупанты серьезно воспринимают возможность Сил обороны Украины подойти к полуострову.

Лишь 65 километров отделяют их к цели, отмечают в "АТЕШ". Поделиться

Так, в течение месяцев партизаны фиксируют системные усилия окупантов по подготовке к обороне Крыма. А именно:

создаются огневые точки;

сооружаются новые фортификационные сооружения и укрепляются старые;

создается "терроборона";

усиливаются патрули.

АТЕШ и крымчане ждут открытия внутреннего фронта. Никакие оборонительные сооружения оккупантам не помогут. Крым будет уволен!, - подытожили напоследок крымские партизаны. Поделиться

Что происходит в Крыму

В целом в Крыму все чаще слышатся взрывы. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

21 декабря в Керчи слышали взрывы, а в районе Индустриального шоссе заметили дым. Там находится крупный военно-промышленный завод "Альбатрос". По последним данным, он был заброшен и не использовался.

Также в ночь на 26 декабря украинские Воздушные силы нанесли ракетный удар по большому десантному кораблю "Новочеркасск", который находился в Феодосийском порту. В результате удара корабль был уничтожен.

Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя 4 января был поражен командный пункт российских оккупационных войск.

Как выяснили крымские партизаны, в результате поражения был ликвидирован российский полковник. Прокремлевские пропагандисты признали ликвидацию 23 окупантов, среди которых пять офицеров.