Оккупанты РФ начали активную подготовку к обороне Крыма — АТЕШ

В течение нескольких месяцев украинские партизаны регулярно фиксируют усилия российских оккупационных войск по подготовке к обороне Крыма.
Как россияне готовятся к обороне Крыма
По данным партизан, оккупанты серьезно воспринимают возможность Сил обороны Украины подойти к полуострову.
Так, в течение месяцев партизаны фиксируют системные усилия окупантов по подготовке к обороне Крыма. А именно:
создаются огневые точки;
сооружаются новые фортификационные сооружения и укрепляются старые;
создается "терроборона";
усиливаются патрули.
Что происходит в Крыму
В целом в Крыму все чаще слышатся взрывы. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.
21 декабря в Керчи слышали взрывы, а в районе Индустриального шоссе заметили дым. Там находится крупный военно-промышленный завод "Альбатрос". По последним данным, он был заброшен и не использовался.
Также в ночь на 26 декабря украинские Воздушные силы нанесли ракетный удар по большому десантному кораблю "Новочеркасск", который находился в Феодосийском порту. В результате удара корабль был уничтожен.
Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя 4 января был поражен командный пункт российских оккупационных войск.
Как выяснили крымские партизаны, в результате поражения был ликвидирован российский полковник. Прокремлевские пропагандисты признали ликвидацию 23 окупантов, среди которых пять офицеров.
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