Последние удары ВСУ по аэродромам в оккупированном Крыму нанесли значительный ущерб военной инфраструктуре. Это также свидетельствует о неэффективности российской ПВО в защите ключевых локаций.
Российское ПВО не может защитники свои локации
Как отмечается в строительстве, Главное управление разведки Украины (ГУР) заявило, что 4 января года Вооруженные силы Украины атаковали российские объекты на аэродромах в городе Саки и Севастополе.
В ответ Россия 8 января нанесла ряд ракетных ударов по территории Украины, нацеленных на несколько городов, включая Кривой Рог и Запорожье.
Что известно об ударах по Крыму
Напомним, по данным ГУР, во временно оккупированном Крыму в результате ударов 4 января были уничтожены склады боеприпасов, а также поражена позиция радиолокационных станций (РЛС).
Кроме того, управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских войск. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что операция была проведена с помощью украинских пилотов.
После этого российские войска ночью и утром 8 января атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed и более 50 ракетами разных типов. Силам ПВО удалось уничтожить 26 целей.
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