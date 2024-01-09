ЗСУ протягом місяця взяли в полон більше 100 військових на Таврійському напрямку

Більше сотні військових злочинної армії РФ здались в полон українським військовим на Таврійському напрямку протягом останнього місяця.
Що відомо про успіхи українських військових на Таврійському напрямку
За інформацією речника пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, протягом дня близько 10 військових злочинної армії РФ здались в полон.
Він додав, що в такий спосіб ворожі солдати намагаються вижити.
Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська
За словами керівника пресслужби командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, українські військові контролюють ситуацію в районі Куп’янська на Харківщині.
а його словами, наразі кількість військ на кордоні та на куп'янському напрямку не змінюється.
Фітьо нагадав, що окупанти атакують на цьому напрямку ще із жовтня, і їхню підготовку українські Сили оборони бачили й готувалися до неї, "вживали симетричних заходів". Зокрема, підтягували резерви, укріплювали інженерні споруди.
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