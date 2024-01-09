ЗСУ протягом місяця взяли в полон більше 100 військових на Таврійському напрямку

Більше сотні військових злочинної армії РФ здались в полон українським військовим на Таврійському напрямку протягом останнього місяця.

Що відомо про успіхи українських військових на Таврійському напрямку

За інформацією речника пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, протягом дня близько 10 військових злочинної армії РФ здались в полон.

За три дні вже 30 полонених загарбників. А за місяць - понад 100 таких осіб, - підкреслив Штупун. Поширити

Він додав, що в такий спосіб ворожі солдати намагаються вижити.

Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська

За словами керівника пресслужби командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, українські військові контролюють ситуацію в районі Куп’янська на Харківщині.

Бачимо, що успіхів на куп'янському напрямку ворог якихось важливих не має. Наші захисники перебувають в активній обороні, намагаються за кращої нагоди покращити своє тактичне становище, переходять до атакувальних дій. І якихось успіхів немає. Тому харків'янам наразі можна бути спокійними. Повідомлення іноземних ЗМІ про наступ на Харків - наміри ворога, ми самі розуміємо, це і Харків, Полтава, Київ, уся Україна. Але наразі якихось тривожних "дзвіночків" для харків'ян немає, - підкреслив Фітьо. Поширити

а його словами, наразі кількість військ на кордоні та на куп'янському напрямку не змінюється.

Фітьо нагадав, що окупанти атакують на цьому напрямку ще із жовтня, і їхню підготовку українські Сили оборони бачили й готувалися до неї, "вживали симетричних заходів". Зокрема, підтягували резерви, укріплювали інженерні споруди.