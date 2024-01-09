Более сотни военных преступной армии РФ сдались в плен украинским военным на Таврическом направлении в течение последнего месяца.

Что известно об успехах украинских военных на Таврическом направлении

По информации пресс-секретаря Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, в течение дня около 10 военных преступной армии РФ сдались в плен.

Через три дня уже 30 пленных захватчиков. А за месяц – более 100 таких человек, – подчеркнул Штупун. Поделиться

Он добавил, что таким образом вражеские солдаты пытаются выжить.

Что известно о ситуации в районе Купянска

По словам руководителя прессслужбы командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, украинские военные контролируют ситуацию в районе Купянска Харьковской области.

Видим, что успехов на купянском направлении враг каких-то важных не имеет. Наши защитники находятся в активной обороне, пытаются при лучшем случае улучшить свое тактическое положение, переходят к атакующим действиям. И каких-либо успехов нет. Поэтому харьковчанам пока можно быть спокойными. Сообщения иностранных СМИ о наступлении на Харьков - намерения врага, мы сами понимаем, это и Харьков, Полтава, Киев, вся Украина. Но пока каких-то тревожных "колокольчиков" для харьковчан нет, - подчеркнул Фитьо. Поделиться

а его словами, количество войск на границе и на купянском направлении не меняется.

Фитьо напомнил, что оккупанты атакуют на этом направлении еще с октября, и их подготовку украинские Силы обороны видели и готовились к ней, "принимали симметричные меры". В частности, подтягивали резервы, укрепляли инженерные постройки.