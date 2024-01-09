ВСУ в течение месяца взяли в плен более 100 военных на Таврическом направлении

Более сотни военных преступной армии РФ сдались в плен украинским военным на Таврическом направлении в течение последнего месяца.
Что известно об успехах украинских военных на Таврическом направлении
По информации пресс-секретаря Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, в течение дня около 10 военных преступной армии РФ сдались в плен.
Он добавил, что таким образом вражеские солдаты пытаются выжить.
Что известно о ситуации в районе Купянска
По словам руководителя прессслужбы командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, украинские военные контролируют ситуацию в районе Купянска Харьковской области.
а его словами, количество войск на границе и на купянском направлении не меняется.
Фитьо напомнил, что оккупанты атакуют на этом направлении еще с октября, и их подготовку украинские Силы обороны видели и готовились к ней, "принимали симметричные меры". В частности, подтягивали резервы, укрепляли инженерные постройки.
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