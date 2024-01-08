Десантник ВСУ уничтожил 4 российских ББМ за один бой — видео

В этом из боев в Донецкой области особенно отличился противотанкист – младший сержант Андрей Г. на позывной "Седой". Меткими выстрелами из противотанкового ракетного комплекса "Джавелин" он уничтожил четыре бронированных машины, сорвав атаку российских окупантов.

Десантник ВСУ установил рекорд по уничтожению вражеской техники

Противотанкист 79 ОДШБр в одном бою уничтожил четыре боевых бронированных машины, сорвав вражескую атаку.

Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВС Украины в Telegram.

На днях враг предпринял попытку прорвать оборонительные порядки Таврических десантников в Донецкой области, бросив на штурм пять единиц боевой бронированной техники вместе с пехотой.

Десантники 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины отразили штурм – техника осталась гореть в поле, а большинство бойцов вражеской пехоты были уничтожены.

В этом бою особенно отличился противотанкист одного из подразделений бригады - младший сержант Андрей Г. на позывной "Седой". Меткими выстрелами из противотанкового ракетного комплекса "Джавелин" он уничтожил четыре бронированных машины, сорвав атаку врага. Поделиться

Тем самым искусный воин довел личный счет уничтоженной вражеской техники до 22 единиц.

Десантники спасли украинского пленника

В письме 95-й бригады говорится, что десантники работали по участку, который контролировал враг.

Успешно было ликвидировано немало оккупантов с помощью сбросов. Когда россияне были уничтожены, заметили в траншее связанного украинского военнослужащего. Это был боец другой бригады. Поделиться

Командир группы беспилотных систем «Шериф» рассказывает, что их оператор дрона с позывным «Кевином» начал привлекать внимание того пленника – мелькать огоньками на «Мавике».

Парень на земле сориентировался, понял, что это свои и начал идти за нашим дроном. Когда мы так выводили нашего собрата, то встретился еще один уцелевший «орк». Русский не видел нашу «птичку», на которой еще была одна граната, начал руками махать украинскому солдату, мол, вернись. Поделиться

Тогда «Кевин» сбросил на оккупантов гранату и ранил его, и дальше продолжил выводить собратья в его подразделение.