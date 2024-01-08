Десантник ЗСУ знищив 4 російські ББМ за один бій — відео

У цьому з боїв на Донеччині особливо відзначився протитанкіст – молодший сержант Андрій Г. на позивний "Сєдой". Влучними пострілами з протитанкового ракетного комплексу "Джавелін" він знищив чотири броньовані машини, зірвавши атаку російських окупантів.
Десантник ЗСУ встановив рекорд зі знищення ворожої техніки
Протитанкіст 79 ОДШБр в одному бою знищив чотири бойові броньовані машини, зірвавши ворожу атаку.
Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗС України у Telegram.
Днями ворог зробив спробу прорвати оборонні порядки Таврійських десантників на Донеччині, кинувши на штурм п’ять одиниць бойової броньованої техніки разом з піхотою.
Десантники 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України відбили штурм – техніка залишилась горіти у полі, а більшість бійців ворожої піхоти було знищено.
Тим самим вправний воїн довів особистий рахунок знищеної ворожої техніки до 22 одиниць.
Десантники врятували українського полоненого
У дописі 95-ї бригади йдеться, що десантники працювали по ділянці, яку контролював ворог.
Командир групи безпілотних систем «Шериф» розповідає, що їхній оператор дрона з позивним «Кевін» почав привертати увагу того полоненого - миготіти вогниками на «Мавіку».
Тоді «Кевін» скинув на окупанта гранату та поранив його, і далі продовжив виводити побратима до його підрозділу.
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