Десантник ЗСУ знищив 4 російські ББМ за один бій — відео

У цьому з боїв на Донеччині особливо відзначився протитанкіст – молодший сержант Андрій Г. на позивний "Сєдой". Влучними пострілами з протитанкового ракетного комплексу "Джавелін" він знищив чотири броньовані машини, зірвавши атаку російських окупантів.

Десантник ЗСУ встановив рекорд зі знищення ворожої техніки

Протитанкіст 79 ОДШБр в одному бою знищив чотири бойові броньовані машини, зірвавши ворожу атаку.

Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗС України у Telegram.

Днями ворог зробив спробу прорвати оборонні порядки Таврійських десантників на Донеччині, кинувши на штурм п’ять одиниць бойової броньованої техніки разом з піхотою.

Десантники 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України відбили штурм – техніка залишилась горіти у полі, а більшість бійців ворожої піхоти було знищено.

У цьому бою особливо відзначився протитанкіст одного з підрозділів бригади - молодший сержант Андрій Г. на позивний "Сєдой". Влучними пострілами з протитанкового ракетного комплексу "Джавелін" він знищив чотири броньовані машини, зірвавши атаку ворога. Поширити

Тим самим вправний воїн довів особистий рахунок знищеної ворожої техніки до 22 одиниць.

Десантники врятували українського полоненого

У дописі 95-ї бригади йдеться, що десантники працювали по ділянці, яку контролював ворог.

Успішно було ліквідовано чимало окупантів за допомогою скидів. Коли росіяни були знищені, помітили в траншеї зв’язаного українського військовослужбовця. Це був боєць іншої бригади. Поширити

Командир групи безпілотних систем «Шериф» розповідає, що їхній оператор дрона з позивним «Кевін» почав привертати увагу того полоненого - миготіти вогниками на «Мавіку».

Хлопець на землі зорієнтувався, зрозумів, що це свої й почав йти за нашим дроном. Коли ми так виводили нашого побратима, то ще зустрівся один вцілілий «орк». Росіянин не бачив нашу «пташку», на якій ще була одна граната, почав руками махати українському солдату, мовляв, повернись. Поширити

Тоді «Кевін» скинув на окупанта гранату та поранив його, і далі продовжив виводити побратима до його підрозділу.