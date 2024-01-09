ВСУ отразили атаки армии РФ в Донецкой области и на левобережье Херсонщины — сводка Генштаба

Украинские военные в течение суток отразили атаки преступной армии РФ в районе Новобахмутовки Донецкой области и на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

В строительстве отмечается, что в течение суток украинские военные в течение суток 64 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

В частности, отражены около 9 вражеских атак на левом берегу Днепра в Херсонской области, где украинские военные удерживают плацдарм.

Враг в результате провальных атак и успешной работы украинской артиллерии понес многочисленные потери.

Так, в районе Купянска на Харьковщине были отбиты 4 вражеских атаки вблизи Синьковки.

Восточнее Тернов и Веселого в Донецкой области также отбиты 4 атаки российских оккупантов.

В районе Бахмута украинские военные пресекли попытки продвижения военных преступников армии РФ вблизи Клищиевки и Андреевки.

В районе Авдеевки отражены 10 вражеских атак вблизи Новобахмутовки, Северного, и еще около 11 - в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг при поддержке авиации безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

В районе Марьинки российские оккупанты 14 раз безуспешно пытались вести наступление вблизи Георгиевки, Победы и Новомихайловки.

Отражена вражеская атака в районе Старомайорского.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 артиллерийских средствах противника.

Со своей стороны враг в течение суток нанес 1 ракетный и 29 авиаударов, совершил 17 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта