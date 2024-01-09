ВСУ отразили атаки армии РФ в Донецкой области и на левобережье Херсонщины — сводка Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили атаки армии РФ в Донецкой области и на левобережье Херсонщины — сводка Генштаба

Генштаб ВСУ
Танк ВСУ
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Украинские военные в течение суток отразили атаки преступной армии РФ в районе Новобахмутовки Донецкой области и на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

В строительстве отмечается, что в течение суток украинские военные в течение суток 64 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

В частности, отражены около 9 вражеских атак на левом берегу Днепра в Херсонской области, где украинские военные удерживают плацдарм.

Враг в результате провальных атак и успешной работы украинской артиллерии понес многочисленные потери.

Так, в районе Купянска на Харьковщине были отбиты 4 вражеских атаки вблизи Синьковки.

Восточнее Тернов и Веселого в Донецкой области также отбиты 4 атаки российских оккупантов.

В районе Бахмута украинские военные пресекли попытки продвижения военных преступников армии РФ вблизи Клищиевки и Андреевки.

В районе Авдеевки отражены 10 вражеских атак вблизи Новобахмутовки, Северного, и еще около 11 - в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг при поддержке авиации безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

В районе Марьинки российские оккупанты 14 раз безуспешно пытались вести наступление вблизи Георгиевки, Победы и Новомихайловки.

Отражена вражеская атака в районе Старомайорского.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 артиллерийских средствах противника.

Со своей стороны враг в течение суток нанес 1 ракетный и 29 авиаударов, совершил 17 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Также враг нанес авиационный удар в районе Веселого Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 25 населенных пунктов, среди них Карповичи, Гремяч Черниговской области; Волфине, Кондратовка, Степок Сумской области; Уды, Волчанск, Малая Волча Харьковской области.

  • На Купянском направлении Силы обороны отразили 4 атаки противника в районе Синьковки Харьковской области, где враг, безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки, Ивановки, Табаевки, Песчаного, Берестового Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

  • На Лиманском направлении наши защитники отбили 4 атаки врага в районах восточнее Тернов и Веселого Донецкой области. Также противник нанес авиационный удар в районе Нового Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

  • На Бахмутском направлении подразделения сил обороны отразили 3 атаки противника в районах Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Клищиевка, Андреевка Донецкой области.

  • На Авдеевском направлении наши защитники отбили 10 атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 11 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационный удар в районе Александрополя Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

  • На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 14 раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Прасковьевка.

  • На Шахтерском направлении силы обороны отразили атаку противника в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в том числе Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

  • В Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Полтавка, Красное, Волшебное, Малая Токмачка, Роботино, Каменское Запорожской области.

  • В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийских обстрелов противника подверглись Веселое, Казацкое, Ивановка, Днепровское, Станислав и областной центр Херсонской области, а также Солончаки, Яселка Николаевской области.

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