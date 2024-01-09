В ЗСУ не фіксують підготовки армії РФ до наступу на Харків

За словами керівника пресслужби командування Сухопутних сил ЗСУ Володимира Фітьо, наразі не має ніяких ознак підготовки злочинної армії РФ до наступу у бік Харкова.

Що відомо про ситуацію на Харківщині

Будь-яке формування будь-якого наступального угруповання потребує часу, ресурсів і навченого особового складу. Наразі РФ задіяла дуже великі сили в наступальній операції в Україні, - зазначає Фітьо. Поширити

Військовий підкреслив, що наразі російські окупанти мають велику кількість живої сили та військової техніки уздовж усієї лінії фронту.

Для підготовки наступального формування на будь-якій з ділянок фронту необхідно провести велику підготовчу роботу.

Фітьо підкреслив, що такі підготовчі дії не можуть залишитись непоміченими українськими військовими.

Зараз таких причин немає, тому Харків може видихнути. Але ворог сильний, має багато ресурсів, ворог швидко вчиться на полі бою і не враховує людські втрати. Ми розуміємо їхні слабкі сторони і даємо відсіч, - наголосив речник Сухопутних сил. Поширити

Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська

За словами Фітьо, українські військові контролюють ситуацію в районі Куп’янська на Харківщині і не дають окупантам з армії РФ досягти якихось результатів.

Бачимо, що успіхів на куп'янському напрямку ворог якихось важливих не має. Наші захисники перебувають в активній обороні, намагаються за кращої нагоди покращити своє тактичне становище, переходять до атакувальних дій. І якихось успіхів немає. Тому харків'янам наразі можна бути спокійними. Повідомлення іноземних ЗМІ про наступ на Харків - наміри ворога, ми самі розуміємо, це і Харків, Полтава, Київ, уся Україна. Але наразі якихось тривожних "дзвіночків" для харків'ян немає Поширити

За його словами, наразі кількість військ на кордоні та на куп'янському напрямку не змінюється.

Фітьо нагадав, що окупанти атакують на цьому напрямку ще із жовтня, і їхню підготовку українські Сили оборони бачили й готувалися до неї, "вживали симетричних заходів".

Зокрема, підтягували резерви, укріплювали інженерні споруди.