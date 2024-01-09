В ЗСУ не фіксують підготовки армії РФ до наступу на Харків

За словами керівника пресслужби командування Сухопутних сил ЗСУ Володимира Фітьо, наразі не має ніяких ознак підготовки злочинної армії РФ до наступу у бік Харкова.
Що відомо про ситуацію на Харківщині
Військовий підкреслив, що наразі російські окупанти мають велику кількість живої сили та військової техніки уздовж усієї лінії фронту.
Для підготовки наступального формування на будь-якій з ділянок фронту необхідно провести велику підготовчу роботу.
Фітьо підкреслив, що такі підготовчі дії не можуть залишитись непоміченими українськими військовими.
Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська
За словами Фітьо, українські військові контролюють ситуацію в районі Куп’янська на Харківщині і не дають окупантам з армії РФ досягти якихось результатів.
За його словами, наразі кількість військ на кордоні та на куп'янському напрямку не змінюється.
Фітьо нагадав, що окупанти атакують на цьому напрямку ще із жовтня, і їхню підготовку українські Сили оборони бачили й готувалися до неї, "вживали симетричних заходів".
Зокрема, підтягували резерви, укріплювали інженерні споруди.
Більше по темі
- Категорія
-
Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
-
Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
-
Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-