В ВСУ не фиксируют подготовку армии РФ к наступлению на Харьков

По словам руководителя прессслужбы командования Сухопутных сил ВСУ Владимира Фитьо, пока нет никаких признаков подготовки преступной армии РФ к наступлению в сторону Харькова.

Что известно о ситуации на Харьковщине

Любое формирование любой наступательной группировки требует времени, ресурсов и обученного личного состава. Пока РФ задействовала очень большие силы в наступательной операции в Украине, - отмечает Фитьо. Поделиться

Военный подчеркнул, что сейчас российские оккупанты имеют большое количество живой силы и военной техники вдоль всей линии фронта.

Для подготовки наступательного формирования на любом из участков фронта необходимо провести большую подготовительную работу.

Фите подчеркнул, что такие подготовительные действия не могут остаться незамеченными украинскими военными.

Сейчас таких причин нет, потому Харьков может выдохнуть. Но враг сильный, много ресурсов, враг быстро учится на поле боя и не учитывает человеческие потери. Мы понимаем их слабые стороны и даем отпор, - подчеркнул спикер Сухопутных сил. Поделиться

Что известно о ситуации в районе Купянска

По словам Фитьо, украинские военные контролируют ситуацию в районе Купянска на Харьковщине и не дают оккупантам из армии РФ достичь каких-либо результатов.

Видим, что успехов на купянском направлении враг каких-то важных не имеет. Наши защитники находятся в активной обороне, пытаются при лучшем случае улучшить свое тактическое положение, переходят к атакующим действиям. И каких-либо успехов нет. Поэтому харьковчанам пока можно быть спокойными. Сообщения иностранных СМИ о наступлении на Харьков – намерения врага, мы сами понимаем, это и Харьков, Полтава, Киев, вся Украина. Но пока каких-то тревожных "колокольчиков" для харьковчан нет Поделиться

По его словам, в настоящее время количество войск на границе и купянском направлении не меняется.

Фитьо напомнил, что оккупанты атакуют на этом направлении еще с октября, и их подготовку украинские Силы обороны видели и готовились к ней, "принимали симметричные меры".

В частности, подтягивали резервы, укрепляли инженерные постройки.