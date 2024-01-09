В ВСУ не фиксируют подготовку армии РФ к наступлению на Харьков

По словам руководителя прессслужбы командования Сухопутных сил ВСУ Владимира Фитьо, пока нет никаких признаков подготовки преступной армии РФ к наступлению в сторону Харькова.
Что известно о ситуации на Харьковщине
Военный подчеркнул, что сейчас российские оккупанты имеют большое количество живой силы и военной техники вдоль всей линии фронта.
Для подготовки наступательного формирования на любом из участков фронта необходимо провести большую подготовительную работу.
Фите подчеркнул, что такие подготовительные действия не могут остаться незамеченными украинскими военными.
Что известно о ситуации в районе Купянска
По словам Фитьо, украинские военные контролируют ситуацию в районе Купянска на Харьковщине и не дают оккупантам из армии РФ достичь каких-либо результатов.
По его словам, в настоящее время количество войск на границе и купянском направлении не меняется.
Фитьо напомнил, что оккупанты атакуют на этом направлении еще с октября, и их подготовку украинские Силы обороны видели и готовились к ней, "принимали симметричные меры".
В частности, подтягивали резервы, укрепляли инженерные постройки.
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