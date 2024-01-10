ЗСУ відбили 77 атак армії РФ та завдали авіаударів по ворожих позиціях — зведення Генштабу

Українські військові відбивають численні атаки злочинної армії РФ на Донбасі та на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Що відомо про успіхи ЗСУ та наслідки атак армії РФ по Україні

Зазначається, що протягом доби українські військові 77 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

Відбито 8 ворожих атак в районі Синьківки поблизу Куп’янська на Харківщині.

ЗСУ також відбили 5 атак російських окупантів східніше Тернів та Веселого на Донеччині.

В районі Бахмуту відбито 3 ворожі атаки поблизу Кліщіївки та Андріївки.

В районі Авдіївки та Новобахмутівки і Сєверного відбито 11 ворожих атак, ще 13 спроб ворожого наступу зупинено поблизу Первомайського та Невельського.

Поблизу Мар’їнки ЗСУ відбили 15 атак російських окупантів біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

Відбито ворожу атаку в районі Старомайорського.

У Запорізькій області окупанти 2 рази безуспішно намагались вести наступ західніше Вербового.

На лівому березі Дніпра у Херсонській області українські військові відбили 9 спроб армії РФ із метою повернути захоплений плацдарм.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 артилерійських засоби противника.

У той же час ворог протягом доби випустив по Україні 5 ракет, завдав 52 авіаудари із застосуванням 3 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Один з них було знищено.

Окрім цього окупанти здійснили 53 обстріли з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфрраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, територія та приміщення дитячого оздоровчого центру, а також інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Веселе, Петропавлівка, Іванівка, Табаївка, Піщане, Берестове Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Нове, Нью-Йорк, Олександропіль, Новобахмутівка, Авдіївка, Тоненьке, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак окупантів східніше Тернів та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 атак ворога неподалік Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 13 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку противника біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 2 атаки окупантів західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дії на позиції Сил оборони.

Що відомо про поточні та загальні втрати армії РФ

За інформацією Генштабу, протягом доби українськими військовими було ліквідовано більше 800 російських загарбників.

Загальні втрати армії РФ від початку масштабного вторгнення складають: