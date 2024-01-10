ВСУ отразили 77 атак армии РФ и нанесли авиаудары по вражеским позициям — сводка Генштаба

Украинские военные отражают многочисленные атаки преступной армии РФ в Донбассе и на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки украинские военные 77 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

Отражены 8 вражеских атак в районе Синьковки вблизи Купянска на Харьковщине.

ВСУ также отразили 5 атак российских окупантов восточнее Тернов и Веселого в Донецкой области.

В районе Бахмута отражены 3 вражеских атаки вблизи Клещиевки и Андреевки.

В районе Авдеевки и Новобахмутовки и Северного отражены 11 вражеских атак, еще 13 попыток вражеского наступления остановлены вблизи Первомайского и Невельского.

Вблизи Марьинки ВСУ отразили 15 атак российских окупантов возле Георгиевки, Победы и Новомихайловки.

Отражена вражеская атака в районе Старомайорского.

В Запорожской области оккупанты 2 раза безуспешно пытались вести наступление западнее Вербового.

На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские военные отразили 9 попыток армии РФ с целью вернуть захваченный плацдарм.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 артиллерийских средства противника.

В то же время враг в течение суток выпустил по Украине 5 ракет, нанес 52 авиаудара с применением 3 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Один из них был уничтожен.

Кроме этого оккупанты совершили 53 обстрела из РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома, территория и помещения детского оздоровительного центра, а также другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Веселое, Петропавловка, Ивановка, Табаевка, Песчаное, Берестово Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Новое, Нью-Йорк, Александрополь, Новобахмутовка, Авдеевка, Тонечко, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались около 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 5 атак кафиров восточнее Тернов и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 3 атаки противника у Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага неподалеку от Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 13 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 15 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отразили атаку противника возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили 2 атаки кафиров западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действия на позиции Сил обороны.

Что известно о текущих и общих потерях армии РФ

По информации Генштаба, за сутки украинскими военными было ликвидировано более 800 российских захватчиков.

Общие потери армии РФ с начала масштабного вторжения составляют: