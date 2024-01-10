ВСУ нанесли значительные потери армии РФ на Таврическом направлении

Украинские военные в течение суток ликвидировали на Таврическом направлении около 400 российских захватчиков и 42 единицы вражеской техники.

Что известно об успехах ВСУ на Таврическом направлении

По информации представителей прессслужбы ОСУВ "Таврия", в течение суток украинские военные в этом направлении 42 раза вступали в бой с подразделениями российских оккупантов.

Были отражены 11 вражеских атак в районах Авдеевки, Новобахмутовки, еще 13 безуспешных атак враг пытался провести вблизи Первомайского и Невельского.

В районе Марьинки украинскими военными отбиты 15 атак российских окупантов вблизи Георгиевки, Победы и Новомихайловки.

В районе Шахтерска отражена вражеская атака вблизи Старомайорского.

В Запорожской области отражены 2 вражеских атака западнее Вербового.

Потери врага на Таврическом направлении в течение суток составляют:

2 танка;

10 ББМ;

4 артсистемы;

1 РСЗО;

1 СПГ (АГС);

17 БПЛА;

7 автомобилей.

Что известно о проблемах оккупационной армии РФ на юге Украины

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), российские военные преступники жалуются на собственное командование и плохое взаимодействие между подразделениями, что усугубляет боеспособность армии РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Так, по утверждениям российских военных блоггеров, в районе Крынок российские оккупанты не имеют возможности осуществлять наведение на украинские самолеты и ударные вертолеты, поскольку вовремя не получают на это соответствующее разрешение от командования.

Кроме того, как отмечают аналитики, командиры подразделений оккупационной российской армии по несколько часов ждут одобрения целей для нанесения артиллерийских ударов и требуют от подразделений отправить координаты целей и видео- или фотоподтверждения целей, прежде чем одобрять удары.

Кроме этого, у российских оккупантов на Херсонщине нет достаточного количества средств РЭБ для противодействия большому количеству БпЛА ВСУ.

Другой военный блоггер призвал российские войска прекратить перемещение техники в район Крынок и близлежащие районы, поскольку украинские силы уничтожают там до 90 процентов российской техники.

В то же время эксперты ISW считают, что эти сообщения о тактических проблемах, не всегда приводят к серьезным оперативным последствиям.