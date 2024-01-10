ЗСУ завдали значних втрат армії РФ на Таврійському напрямку

Українські військові протягом доби ліквідували на Таврійському напрямку майже 400 російських загарбників та 42 одиниці ворожої техніки.

Що відомо про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

За інформацією представників пресслужби ОСУВ “Таврія”, протягом доби українські військові на цьому напрямку 42 рази вступали у бій із підрозділами російських окупантів.

Було відбито 11 ворожих атак в районах Авдіївки, Новобахмутівки, ще 13 безуспішних атак ворог намагався провести поблизу Первомайського та Невельського.

В районі Мар’їнки українськими військовими відбито 15 атак російських окупантів поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

В районі Шахтарска відбито ворожу атаку поблизу Старомайорського.

У Запорізькій області відбито 2 ворожі атаки західніше Вербового.

Втрати ворога на Таврійському напрямку протягом доби складають:

2 танки;

10 ББМ;

4 артсистеми;

1 РСЗВ;

1 СПГ (АГС);

17 БПЛА;

7 автомобілів.

Що відомо про проблеми окупаційної армії РФ на півдні України

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), російські військові злочинці скаржаться на власне командування і погану взаємодію між підрозділами, що погіршує боєздатність армії РФ на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Так, за твердженнями російських військових блогерів, в районі Кринок російські окупанти не мають змоги здійснювати наведення на українські літаки та ударні вертольоти, оскільки вчасно не отримують на це відповідний дозвіл від командування.

Окрім цього, як зазначають аналітики, командири підрозділів окупаційної російської армії по кілька годин чекають на схвалення цілей для завдання артилерійських ударів і вимагають від підрозділів надіслати координати цілей та відео- чи фотопідтвердження цілей, перш ніж схвалювати удари.

Окрім цього у російських окупантів на Херсонщині не має достатньої кількості засобів РЕБ для протидії великій кількості БпЛА ЗСУ.

Інший військовий блогер закликав російські війська припинити переміщення техніки в район Кринок та прилеглі райони, оскільки українські сили знищують там до 90 відсотків російської техніки.

Натомість експерти ISW вважають, що ці повідомлення про тактичні проблеми, не завжди призводять до серйозних оперативних наслідків.