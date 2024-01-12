ВСУ уничтожили более 800 солдат РФ, 16 ББМ и 10 танков — Генштаб

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 368460 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 840 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 6060 (+10) ед;

боевых бронированных машин — 11254 (+16) ед;

артиллерийских систем — 8710 (+11) ед;

РСЗО — 957 ед.;

средства ПВО — 642 (+1) ед;

самолетов — 329 ед;

вертолетов — 324 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 6836 (+1) ед;

крылатые ракеты — 1806 ед.;

корабли/катера — 23 ед;

подводные лодки — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 11612 (+16) ед;

специальная техника -1339 (+2) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 2 атаки врага у Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 6 атак кафиров в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили атаку противника вблизи Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 10 вражеских атак неподалеку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 17 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать кафиров в районах Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 13 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия на позиции сил обороны.