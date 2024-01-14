ВСУ уничтожили 840 солдат РФ и 10 танков — Генштаб

Потери России в войне в Украине к утру воскресенья, 14 января, составили 840 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 370 000 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков, 19 артсистем и 35 ББМ.

ВСУ уничтожили 840 солдат РФ и 10 танков

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 370000 (+840) человек ликвидировано;

танков — 6075 (+10) ед;

боевых бронированных машин — 11302 (+33) ед;

артиллерийских систем — 8747 (+19) ед;

РСЗО — 957 ед;

средства ПВО — 648 (+2) ед;

самолетов — 329 ед;

вертолетов — 324 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 6861 (+13);

крылатые ракеты — 1814 (+8);

корабли /катера — 23 ед;

подводные лодки — 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 11667 (+35) ед;

специальная техника — 1353 (+8);

Атаки россиян

Всего враг нанес 32 ракетных и 91 авиационных ударов, совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Волчанск, Веселое, Песчаное, Ивановка Харьковской области; Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Колодцы, Терны, Богдановка, Григоровка, Керамик, Тоненькое, Авдеевка, Очеретино, Новомихайловка, Водяное Донецкой области; Новоандреевка Запорожской области; Красный Маяк, Змиевка, Берислав, Дорожное Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 4 атаки врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 4 атаки кафиров в районах Макеевки Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 2 атаки противника вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак противника в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать врага вблизи Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 17 атак.

На Шахтерском направлении защитники отбили 4 атаки противника южнее Пречистовки, западнее Старомайорского и южнее Ровно Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 2 атаки кафиров в районе Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 5 безуспешных штурмовых действия на позиции украинских защитников.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств, 4 средства противовоздушной обороны, боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы противника.