Россия чаще использует против ВСУ боеприпасы с ядовитыми химическими веществами — Генштаб

Силами обороны Украины зафиксировано 626 фактов применения на фронте Российской Федерацией боеприпасов, снабженных ядовитыми химическими веществами. Из них только за январь 2024 года – 51 случай.

РФ все больше применяет химическое оружие на фронте

ВСУ задокументировали факты применения Россией боеприпасов с ядовитыми химическими веществами против ВСУ.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Силами обороны зафиксировано 626 фактов применения Российской Федерацией боеприпасов, снабженных ядовитыми химическими веществами. Из них только за январь этого года 51 случай. При этом динамика применения растет. Каждый день фиксируется до 10 случаев применения химических веществ. Поделиться

В Генштабе уточнили, что чаще всего враг использует гранаты, такие как К-51, сбрасываемые с БПЛА РГР. Однако применяются и самодельные взрывные устройства, оснащенные веществами раздражающего действия. А также производятся артиллерийские обстрелы снарядами с содержанием химически опасных веществ.

Сообщается также, что 14 декабря 2023 выявлено применение нового типа специальных газовых гранат РГ-ВО с содержанием химического вещества CS.

36 случаев применения опасных химических веществ были задокументированы и направлены на проведение следственных действий в рамках уголовного производства группами радиационной, химической, биологической разведки из состава воинских частей Командования Сил поддержки совместно со Службой безопасности Украины, – говорится в сообщении. Поделиться

РФ использует против Украины химическое оружие

Командование сил поддержки Вооруженных Сил Украины сообщает, что динамика использования такого оружия растет.

Так, всего за один день 19 декабря Россия совершила 8 атак с использованием химических веществ. Поделиться

При этом чаще всего российские оккупанты используют гранаты К-51, РГР и ручную газовую гранату Дрофа-ПМ, которые сбрасывает с БПЛА.

Также используются самодельные взрывные устройства с веществами раздражающего деяния. оккупанты также производят артиллерийские обстрелы с содержанием химически опасных веществ.

14 декабря Силы обороны зафиксировали применение нового типа специальных газовых гранат РГ-ВО с содержанием неизвестного химического вещества.