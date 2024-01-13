Россия чаще использует против ВСУ боеприпасы с ядовитыми химическими веществами — Генштаб

Силами обороны Украины зафиксировано 626 фактов применения на фронте Российской Федерацией боеприпасов, снабженных ядовитыми химическими веществами. Из них только за январь 2024 года – 51 случай.
РФ все больше применяет химическое оружие на фронте
ВСУ задокументировали факты применения Россией боеприпасов с ядовитыми химическими веществами против ВСУ.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
В Генштабе уточнили, что чаще всего враг использует гранаты, такие как К-51, сбрасываемые с БПЛА РГР. Однако применяются и самодельные взрывные устройства, оснащенные веществами раздражающего действия. А также производятся артиллерийские обстрелы снарядами с содержанием химически опасных веществ.
Сообщается также, что 14 декабря 2023 выявлено применение нового типа специальных газовых гранат РГ-ВО с содержанием химического вещества CS.
РФ использует против Украины химическое оружие
Командование сил поддержки Вооруженных Сил Украины сообщает, что динамика использования такого оружия растет.
При этом чаще всего российские оккупанты используют гранаты К-51, РГР и ручную газовую гранату Дрофа-ПМ, которые сбрасывает с БПЛА.
Также используются самодельные взрывные устройства с веществами раздражающего деяния. оккупанты также производят артиллерийские обстрелы с содержанием химически опасных веществ.
14 декабря Силы обороны зафиксировали применение нового типа специальных газовых гранат РГ-ВО с содержанием неизвестного химического вещества.
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