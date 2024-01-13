Росія частіше використовує проти ЗСУ боєприпаси з отруйними хімічними речовинами — Генштаб

Силами оборони України зафіксовано 626 фактів застосування на фронті Російською Федерацією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами. З них лише за січень 2024 року – 51 випадок.
РФ все більше застосовує хімічну зброю на фронті
ЗСУ задокументували факти застосування Росією боєприпасів із отруйними хімічними речовинами проти ЗСУ.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
У Генштабі уточнили, що найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР, які скидає з БПЛА. Проте застосовуються і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. А також здійснюються артилерійські обстріли снарядами із вмістом хімічно небезпечних речовин.
Повідомляється також, що 14 грудня 2023 року виявлено застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом хімічної речовини CS.
РФ використовує проти України хімічну зброю
Командування Сил підтримки Збройних Сил України повідомляє, що динаміка використання такої зброї зростає.
При цьому найчастіше російські окупанти використовують гранати К-51, РГР та ручну газову гранату Дрофа-ПМ, які скидає з БПЛА.
Також застосовуються саморобні вибухові пристрої з речовинами подразнювальної дії. Окупанти також здійснюють артилерійські обстріли із вмістом хімічно небезпечних речовин.
14 грудня Сили оборони зафіксували застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом невідомої хімічної речовини.
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