РФ завдала 465 хімічних атак з початку повномасштабного вторгнення в Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ завдала 465 хімічних атак з початку повномасштабного вторгнення в Україну

Газова граната РГ-ВО
Джерело:  Командування Сил підтримки ЗСУ

Сили оборони зафіксували 465 фактів застосування Росією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами. Лише за грудень зафіксовано 81 такий випадок.

РФ використовує проти України хімічну зброю

Командування Сил підтримки Збройних Сил України повідомляє, що динаміка використання такої зброї зростає.

Так, всього за один день 19 грудня Росія здійснила 8 атак із використанням хімічних речовин.

При цьому найчастіше російські окупанти використовують гранати К-51, РГР та ручну газову гранату Дрофа-ПМ, які скидає з БПЛА.

Також застосовуються саморобні вибухові пристрої з речовинами подразнювальної дії. Окупанти також здійснюють артилерійські обстріли із вмістом хімічно небезпечних речовин.

14 грудня Сили оборони зафіксували застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом невідомої хімічної речовини.

28 випадків застосування небезпечних хімічних речовин було задокументовано і направлено для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин Командування Сил підтримки спільно зі Служба безпеки України

Використання хімічної зброї проти України

Нагадаємо, що у листопаді стало відомо, що російські війська застосували хімічну зброю на Сватівському та Бахмутському напрямках.

Deep State повідомляє, що, швидше за все, ворог використав хлорпікрин, якого "в запасах РФ чимало", і який вже неодноразово використовувався проти українських військ.

Хлорпікрин – рідина з різким дратівливим запахом. У високих концентраціях є отруйним та шкідливим для людини. Належить до II класу небезпеки. Його використовують у фумігантних сумішах у сільському господарстві, в камерах газоокурювання для перевірки герметичності ізолюючих та фільтруючих протигазів.

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