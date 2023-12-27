РФ нанесла 465 химических атак с начала полномасштабного вторжения в Украину

Силы обороны зафиксировали 465 фактов применения Россией боеприпасов, снаряженных ядовитыми химическими веществами. Только за декабрь зафиксирован 81 такой случай.

РФ использует против Украины химическое оружие

Командование сил поддержки Вооруженных Сил Украины сообщает, что динамика использования такого оружия растет.

Так, всего за один день 19 декабря Россия совершила 8 атак с использованием химических веществ. Поделиться

При этом чаще всего российские оккупанты используют гранаты К-51, РГР и ручную газовую гранату Дрофа-ПМ, которые сбрасывает с БПЛА.

Также используются самодельные взрывные устройства с веществами раздражающего деяния. оккупанты также производят артиллерийские обстрелы с содержанием химически опасных веществ.

14 декабря Силы обороны зафиксировали применение нового типа специальных газовых гранат РГ-ВО с содержанием неизвестного химического вещества.

28 случаев применения опасных химических веществ были задокументированы и направлены на проведение следственных действий в рамках уголовного производства группами радиационной, химической, биологической разведки из состава воинских частей Командования Сил поддержки совместно со Службой безопасности Украины Поделиться

Использование химического оружия против Украины

Напомним, что в ноябре стало известно, что российские войска применили химическое оружие в Сватовском и Бахмутском направлениях.

Deep State сообщает, что, скорее всего, враг использовал хлорпикрин, которого "в запасах РФ немало" и уже неоднократно использовался против украинских войск.

Хлорпикрин – жидкость с резким раздражающим запахом. В высоких концентрациях является ядовитым и вредным для человека. Относится ко II классу опасности. Его используют в фумигантных смесях в сельском хозяйстве, в камерах газоокуривания для проверки герметичности изолирующих и фильтрующих противогазов.