ВСУ отбили более 20 атак армии РФ в районе Марьинки — Генштаб

Украинские военные отбили 26 атак преступной армии РФ в районе Марьинки на Донетчине и продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Что известно об успехах ВСУ на фронте и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки украинские военные 89 раз вступали в бой с подразделениями российских оккупантов.

В частности, подразделения ВСУ противостоят проникновению вражеских ВРГ на Северском и Слобожанском направлении.

Возле Синьковки в районе Купянска Харьковской области отбито 9 вражеских атак.

В районах Макеевки и Григоровки на Луганщине и вблизи Веселого Донбасса на Лиманском направлении отбито 6 атак оккупантов.

В районе Бахмута украинские военные остановили 5 атак военных преступников армии РФ вблизи Андреевки и Клещиевки.

В районе Авдеевки ВСУ отражают многочисленные попытки оккупантов оцепить город. За сутки отбиты 4 возле самой Авдеевки и еще 17 атак вблизи Первомайского и Невельского.

В районе Марьинки отражены 26 вражеских попыток продвинуться вперед близ Красногоровки, Георгиевки Новомихайловки.

В районе Шахтерска украинские военные 4 раза отразили попытки наступления оккупантов южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского.

В Запорожской области отражены 8 вражеских атак западнее Вербового и Роботиного.

В Херсонской области украинские военные отразили 9 вражеских атак на левом берегу Днепра, где наши защитники продолжают удерживать плацдарм и наносить многочисленные потери российским оккупантам.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункту управления, артиллерийскому средству, 2 средствам противовоздушной обороны, боеприпасам и радиолокационной станции противника.

В то же время в течение суток оккупанты выпустили по Украине 7 ракет и совершили 65 авиаударов, провели 44 обстрела из РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

Авиационные удары получили:

Волчанск, Синьковка, Ивановка, Ольховатка Харьковской области;

Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области;

Зеленая Долина, Колодцы, Богдановка, Александрополь, Новобахмутовка, Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 9 атак врага возле Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 6 атак окупантов в районах Макеевки Луганской области и Григоровки, Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак противника вблизи Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки захватчиков возле Авдеевки и еще 17 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 26 атак.

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили 4 атаки противника южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отбили 8 атак кафиров западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий. В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Что известно о текущих и общих потерях армии РФ

По информации Генштаба, за сутки украинские военные ликвидировали еще 700 российских захватчиков.

Утраты армии РФ с начала масштабного вторжения составляют: