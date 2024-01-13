ВСУ отбили более 20 атак армии РФ в районе Марьинки — Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отбили более 20 атак армии РФ в районе Марьинки — Генштаб

Генштаб ВСУ
Танк ВСУ
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Украинские военные отбили 26 атак преступной армии РФ в районе Марьинки на Донетчине и продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Что известно об успехах ВСУ на фронте и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки украинские военные 89 раз вступали в бой с подразделениями российских оккупантов.

В частности, подразделения ВСУ противостоят проникновению вражеских ВРГ на Северском и Слобожанском направлении.

Возле Синьковки в районе Купянска Харьковской области отбито 9 вражеских атак.

В районах Макеевки и Григоровки на Луганщине и вблизи Веселого Донбасса на Лиманском направлении отбито 6 атак оккупантов.

В районе Бахмута украинские военные остановили 5 атак военных преступников армии РФ вблизи Андреевки и Клещиевки.

В районе Авдеевки ВСУ отражают многочисленные попытки оккупантов оцепить город. За сутки отбиты 4 возле самой Авдеевки и еще 17 атак вблизи Первомайского и Невельского.

В районе Марьинки отражены 26 вражеских попыток продвинуться вперед близ Красногоровки, Георгиевки Новомихайловки.

В районе Шахтерска украинские военные 4 раза отразили попытки наступления оккупантов южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского.

В Запорожской области отражены 8 вражеских атак западнее Вербового и Роботиного.

В Херсонской области украинские военные отразили 9 вражеских атак на левом берегу Днепра, где наши защитники продолжают удерживать плацдарм и наносить многочисленные потери российским оккупантам.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункту управления, артиллерийскому средству, 2 средствам противовоздушной обороны, боеприпасам и радиолокационной станции противника.

В то же время в течение суток оккупанты выпустили по Украине 7 ракет и совершили 65 авиаударов, провели 44 обстрела из РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

Авиационные удары получили:

  • Волчанск, Синьковка, Ивановка, Ольховатка Харьковской области;

  • Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области;

  • Зеленая Долина, Колодцы, Богдановка, Александрополь, Новобахмутовка, Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

  • На Купянском направлении украинские защитники отразили 9 атак врага возле Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

  • На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 6 атак окупантов в районах Макеевки Луганской области и Григоровки, Веселого Донецкой области.

  • На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак противника вблизи Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

  • На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки захватчиков возле Авдеевки и еще 17 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

  • На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 26 атак.

  • На Шахтерском направлении Силы обороны отразили 4 атаки противника южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

  • На Запорожском направлении наши защитники отбили 8 атак кафиров западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

  • На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий. В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Что известно о текущих и общих потерях армии РФ

По информации Генштаба, за сутки украинские военные ликвидировали еще 700 российских захватчиков.

Утраты армии РФ с начала масштабного вторжения составляют:

  • личного состава ‒ околоt 369 тыс 160 (+700) человек,

  • танков ‒ 6 тыс 65 (+5) ед,

  • боевых бронированных машин – 11 тыс 269 (+15) ед,

  • артиллерийских систем – 8 тыс 728 (+18) ед,

  • РСЗО – 957 (+0) ед,

  • средства ПВО ‒ 646 (+4) ед,

  • самолетов – 329 (+0) ед,

  • вертолетов – 324 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 тыс 848 (+12),

  • крылатые ракеты – 1 тыс 806 (+0),

  • корабли /катера ‒ 23 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 11 тыс 632 (+20) ед,

  • специальная техника ‒ 1 тыс 345 (+6)

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