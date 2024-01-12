ВСУ отразили 68 атак армии РФ и нанесли удары по вражеским позициям — Генштаб

В течение суток украинские военные 68 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли российским оккупантам многочисленные потери.
Что известно об успехах ВСУ на фронте и последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что в районе Синьковки Харьковской области, вблизи Купянска в течение суток отражены 6 вражеских атак.
Вблизи Макеевки на Луганщине и Григорьевки и Веселого Донецкой области в течение суток украинскими военными отбиты 4 вражеских атаки.
В районе Бахмута ВСУ отразили 4 атаки российских оккупантов вблизи Андреевки и Клещиевки.
Вблизи Авдеевки отбиты 4 вражеских атаки. Кроме этого, еще 16 атак на авдеевском направлении отбито в районах Первомайского и Невельского.
В районе Марьинки ВСУ отразили 15 атак российских окупантов, которые при поддержке авиации пытались вести безуспешные наступательные действия вблизи Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки.
В районе Шахтерска отражены 3 вражеских атака южнее Золотой Нива и западнее Старомайорского.
В Запорожской области отбиты 5 атак в районе Роботино, где российские оккупанты безуспешно пытались вернуть утраченные позиции.
На левом берегу Днепра в Херсонской области украинскими военными отбиты 8 вражеских атак. Метким огнем артиллерии по враждебным позициям российским оккупантам нанесен многочисленный урон.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 зенитно-ракетных комплексах противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 артиллерийскому средству, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 составу боеприпасов и 1 радиолокационной станции противника.
Между тем в течение суток российские военные преступники выпустили по Украине 2 ракеты и нанесли 43 авиаудара, совершили 25 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе Волчанска Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 30 населенным пунктам, среди них Сосновка, Карповичи, Семеновка, Гремяч Черниговской области; Марчихина Буда, Искрисковщина, Басовка, Покровка, Рясное, Большая Писаревка Сумской области; Гурьев Казачок, Уды, Зибино, Бударки, Дворичанское Харьковской области.
На Купянском направлении Силы обороны отразили 6 атак у Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки вблизи Макеевки Луганской области и Григорьевки, Веселого Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Авиационные удары получили районы населенных пунктов Новоегоровка Луганской области и Зеленая Долина, Колодцы Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отбиты 4 атаки противника у Андреевки и Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Богдановки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки врага возле Авдеевки и еще 16 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Новобахмутовка и Авдеевка Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, 15 раз пытались прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Курахово, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка.
На Шахтерском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника южнее Золотой Нива и западнее Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Угледар, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.
На Запорожском направлении нашими защитниками отражены 5 атак в районе Роботиного Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Железнодорожное, Волшебное, Малая Токмачка, Роботино, Новоандреевка Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийских обстрелов противника подверглись Херсон, Золотая Балка, Тягинка, Ивановка Херсонской области и Дмитровка, Ивановка, Яселка Николаевской области.
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