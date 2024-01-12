ВСУ отразили 68 атак армии РФ и нанесли удары по вражеским позициям — Генштаб

В течение суток украинские военные 68 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли российским оккупантам многочисленные потери.

Что известно об успехах ВСУ на фронте и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что в районе Синьковки Харьковской области, вблизи Купянска в течение суток отражены 6 вражеских атак.

Вблизи Макеевки на Луганщине и Григорьевки и Веселого Донецкой области в течение суток украинскими военными отбиты 4 вражеских атаки.

В районе Бахмута ВСУ отразили 4 атаки российских оккупантов вблизи Андреевки и Клещиевки.

Вблизи Авдеевки отбиты 4 вражеских атаки. Кроме этого, еще 16 атак на авдеевском направлении отбито в районах Первомайского и Невельского.

В районе Марьинки ВСУ отразили 15 атак российских окупантов, которые при поддержке авиации пытались вести безуспешные наступательные действия вблизи Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки.

В районе Шахтерска отражены 3 вражеских атака южнее Золотой Нива и западнее Старомайорского.

В Запорожской области отбиты 5 атак в районе Роботино, где российские оккупанты безуспешно пытались вернуть утраченные позиции.

На левом берегу Днепра в Херсонской области украинскими военными отбиты 8 вражеских атак. Метким огнем артиллерии по враждебным позициям российским оккупантам нанесен многочисленный урон.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 артиллерийскому средству, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 составу боеприпасов и 1 радиолокационной станции противника.

Между тем в течение суток российские военные преступники выпустили по Украине 2 ракеты и нанесли 43 авиаудара, совершили 25 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта