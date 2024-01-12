ЗСУ відбили 68 атак армії РФ та завдали ударів по ворожих позиціях — Генштаб

Протягом доби українські військові 68 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ та завдали російським окупантам численних втрат.

Що відомо про успіхи ЗСУ на фронті та наслідки атак армії РФ по Україні

Зазначається, що в районі Синьківки на Харківщині, поблизу Куп’янська протягом доби відбито 6 ворожих атак.

Поблизу Макіївки на Луганщині та Григорівки і Веселого на Донеччині протягом доби українськими військовими відбито 4 ворожі атаки.

В районі Бахмута ЗСУ відбили 4 атаки російських окупантів поблизу Андріївки та Кліщіївки.

Поблизу Авдіївки відбито 4 ворожі атаки. Окрім цього ще 16 атак на авдіївському напрямку відбито в районах Первомайського та Невельського.

В районі Мар’їнки ЗСУ відбили 15 атак російських окупантів, які за підтримки авіації намагались вести безуспішні наступальні дії поблизу Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки.

В районі Шахтарска відбито 3 ворожі атаки південніше Золотої Нива та західніше Старомайорського.

У Запорізькій області відбито 5 атак в районі Роботиного, де російські окупанти безуспішно намагались повернути втрачені позиції.

На лівому березі Дніпра у Херсонській області українськими військовими відбито 8 ворожих атак. Влучним вогнем артилерії по ворожих позиціях російським окупантам завдано численних втрат.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 1 артилерійському засобу, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 складу боєприпасів та 1 радіолокаційній станції противника.

Між тим протягом доби російські військові злочинці випустили по Україні 2 ракети, та завдали 43 авіаудари, здійснили 25 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту