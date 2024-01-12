ЗСУ відбили 68 атак армії РФ та завдали ударів по ворожих позиціях — Генштаб

Протягом доби українські військові 68 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ та завдали російським окупантам численних втрат.
Що відомо про успіхи ЗСУ на фронті та наслідки атак армії РФ по Україні
Зазначається, що в районі Синьківки на Харківщині, поблизу Куп’янська протягом доби відбито 6 ворожих атак.
Поблизу Макіївки на Луганщині та Григорівки і Веселого на Донеччині протягом доби українськими військовими відбито 4 ворожі атаки.
В районі Бахмута ЗСУ відбили 4 атаки російських окупантів поблизу Андріївки та Кліщіївки.
Поблизу Авдіївки відбито 4 ворожі атаки. Окрім цього ще 16 атак на авдіївському напрямку відбито в районах Первомайського та Невельського.
В районі Мар’їнки ЗСУ відбили 15 атак російських окупантів, які за підтримки авіації намагались вести безуспішні наступальні дії поблизу Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки.
В районі Шахтарска відбито 3 ворожі атаки південніше Золотої Нива та західніше Старомайорського.
У Запорізькій області відбито 5 атак в районі Роботиного, де російські окупанти безуспішно намагались повернути втрачені позиції.
На лівому березі Дніпра у Херсонській області українськими військовими відбито 8 ворожих атак. Влучним вогнем артилерії по ворожих позиціях російським окупантам завдано численних втрат.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 1 артилерійському засобу, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 складу боєприпасів та 1 радіолокаційній станції противника.
Між тим протягом доби російські військові злочинці випустили по Україні 2 ракети, та завдали 43 авіаудари, здійснили 25 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі Вовчанська Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Соснівка, Карповичі, Семенівка, Грем’яч Чернігівської області; Марчихина Буда, Іскрисківщина, Басівка, Покровка, Рясне, Велика Писарівка Сумської області; Гур'їв Козачок, Уди, Зибине, Бударки, Дворічанське Харківської області.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 6 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки поблизу Макіївки Луганської області та Григорівки, Веселого Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Новоєгорівка Луганської області та Зелена Долина, Колодязі Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника біля Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Богданівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки ворога біля Авдіївки та ще 16 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Новобахмутівка та Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, 15 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились Красногорівка, Курахове, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.
На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника південніше Золотої Нива та західніше Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.
На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 5 атак в районі Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Залізничне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Новоандріївка Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Золота Балка, Тягинка, Іванівка Херсонської області та Дмитрівка, Іванівка, Яселка Миколаївської області.
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